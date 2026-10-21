Dirigentes de diversos anexos, juntas vecinales y barrios del distrito de El Tambo destacaron los proyectos y planes de gobierno presentados por Fernando Orihuela Rojas, candidato al Gobierno Regional de Junín por Podemos Perú, a quien calificaron de visionario por plantear soluciones a las principales necesidades de sus sectores, postergadas durante los últimos cuatro años.

El respaldo se expresó durante una reunión realizada en el sector Estrellitas, donde los representantes vecinales comprometieron su apoyo al candidato de cara a la segunda vuelta electoral.

“Tenemos a un candidato que es visionario, no solo para nuestro distrito, sino para toda la región. Tenemos 30 años esperando nuestras pistas y veredas, el saneamiento. Hemos presentado los expedientes a esta gestión regional, pero fueron encarpetados, por eso confiamos en el doctor Orihuela para hacer realidad las mejoras en todos nuestros anexos”, señalaron.

Orihuela, acompañado de los alcaldes electos Emerson Nolasco de Huancayo, y Héctor Melgar ‘Barbachita’ de El Tambo, garantizó que impulsará la ejecución de pistas y veredas en los anexos, además de obras de agua potable y desagüe en las zonas que todavía carecen de estos servicios.

“No puede ser que a estas alturas nuestros vecinos del distrito más grande de la región no tengan desagüe y utilicen silos, poniendo en riesgo la salud de sus hijos y sus adultos mayores”, manifestó el candidato, quien también anunció que trabajará en la implementación de un sistema de seguridad ciudadana para proteger a las familias.

Los dirigentes plasmaron los compromisos en un acta y señalaron que esperan iniciar la ejecución de los proyectos desde enero del próximo año. En la reunión participaron representantes de La Esperanza, Lamblaspata, Saños Grande, Saños Chico, Ancalayo, Incho, Hualahoyo y Umuto, acompañados de decenas de vecinos que demandan obras para mejorar sus condiciones de vida.