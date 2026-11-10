Una rápida y eficaz intervención de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo permitió rescatar sana y salva a una adolescente de 17 años, quien había sido mantenida cautiva en contra de su voluntad en el distrito de Chilca, en Huancayo, región Junín.

Denuncia

El caso salió a la luz gracias a la denuncia formal interpuesta por el hermano de la víctima, quien alertó a las autoridades que la menor había partido desde la localidad de Huayllahuara (Huancavelica) con rumbo a Huancayo. Horas después del viaje, la familia comenzó a recibir llamadas y un video intimidante en el que se visualizaba a la adolescente maniatada de pies y manos, mientras los captores exigían el pago de 7 mil soles para liberarla.

Con las pistas obtenidas y en coordinación estratégica con los parientes, los agentes policiales desplegaron un megaoperativo que condujo hasta un inmueble situado en la prolongación Ricardo Palma, en Chilca. En el lugar, las fuerzas del orden irrumpieron y lograron rescatar a la víctima.

Durante la incursión, la policía intervino a un sujeto identificado como Alexander (20), quien fue plenamente reconocido por la agraviada como su presunto captor. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para las indagaciones de ley por el presunto delito de secuestro y extorsión en grado de tentativa.

Suplantación

En otro caso ocurrido en Huacrapuquio, dos mujeres de 84 y 77 años, identificadas como Teodora y Amelia, fueron detenidas por efectivos de la Comisaría Rural de Huayucachi tras ser acusadas de atentar contra el patrimonio de una ciudadana de 70 años bajo la modalidad de usurpación agravada de terreno.

La intervención policial se ejecutó en la Carretera Central Huancayo–Huancavelica – Ayacucho, a la altura del ex peaje del distrito de Huacrapuquio.

La víctima aseguró, ante los agentes policiales, que pretendían ingresar a su inmueble, sin autorización. Tras la detención, ambas implicadas fueron derivadas a la sección de investigación criminal para las diligencias de ley.