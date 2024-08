La omisión a la asistencia familiar, hurtos - robos, violación sexual, lesiones y corrupción de funcionario son los delitos penales que encabezan el ranking de comisión delictiva. En ocho meses del 2024, se capturó a 2480 ciudadanos que tenían orden de captura por diferentes delitos en Junín.

En Huancayo, a diario detienen de 3 a 5 personas requisitoriadas y al mes entre 60 a 80 son capturados. Mientras que en todo Junín cada mes caen entre 130 a 200 personas que son buscadas por delitos y tienen requisitorias vigentes. Para la Policía, lo preocupante es que el delito de no cumplir con pasar la pensión alimenticia que crece año tras año.

Operativos

Solo en los últimos seis días en Huancayo, se detuvo a 15 requisitoriados por omisión, violación sexual, hurto, proxenetismo y contra la fe pública, explicó el capitán PNP Cristhian Cerrón de la Unidad de Requisitorias.

Entre los capturados está Dina Mayta, quien figura como fallecida en el RENIEC, pero está viva. La mujer de 64 años, estaba trabajando en el Parque Industrial de El Tambo, cuando le pidieron su DNI, ella mostró una ficha RENIEC a nombre de Eva Mayta.

No estaba muerta

Los policías la llevaron a identificaciones (laboratorio) y descubrieron que su real identidad era Dina Mayta Núñez y estaba ‘fallecida’.

Fue entonces que la sexagenaria quedó detenida por el presunto delito de falsedad genérica. Ella aceptó que la ficha que entregó era el de su hermana, pero, no supo explicar por qué aparece como muerta en el RENIEC con fecha 3 de mayo del 2017.

Dina Mayta, tenía una requisitoria del 2014 por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, el Juzgado ya había dictado sentencia y 4 están en prisión. “Estamos investigando si valiéndose de entidades o desconocidos, Dina Mayta, aparece como fallecida en la ficha del RENIEC y hay una sentencia de la Sala Penal Liquidadora contra otros 4 implicados en tráfico ilícito de drogas en la que también ella estaba involucrada.

Este caso es peculiar, por ahora la sexagenaria está detenida por falsedad genérica”, refirió el jefe de Requisitorias de Huancayo.

Los últimos capturados son: Jimmy Alejandro R. (30) por hurto; Fabián Arroyo C. (40) por cohecho; Nelson Bendezú A. (30) por presunto abuso sexual, Manuel Rijas T. (35) por documentos falsos, Raclides Jara C. (59) por proxenetismo; Robert Montañez T. (38), buscado por robo; Teodor Solís C. (43) por actos contra el pudor, Manuel Rodríguez S. (43) buscado por violación sexual y otros. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes.

Los agentes continuarán con los operativos denominados “Qué ellos se cuiden” para atrapar a los buscados por la justicia.

