Solo necesitaban latas, viniles blanco reflectivo y negro, mientras que las letras y los números eran elaborados en una computadora.

Ello , con el pago de 80 soles para fabricar las placas falsas para vehículos cuyos rótulos fueron incautados o extraviados.

Ayer, policías Terna, detuvieron a dos negociantes que atendían en la tienda de polarizados Ches Stiker de la Av. Mariátegui N° 314 y N° 317 en el distrito de El Tambo, donde se incautaron seis placas falsificadas.

Intervención en locales

A las 11:45 horas, los agentes intervinieron los dos establecimientos por el presunto delito contra la fe pública (fabricación de placas de manera artesanal) y en el interior del puesto 5A, se halló a Eberson Solier Quispe (22) y Vidal León Escobar (30), quienes fabricaban y vendían placas falsas. “No sabíamos que era un delito. Vinil y polarizado es lo único que usamos. La mayoría hace esto”, dijeron.

También se retuvo a Carlos Jara C. (29), chofer del vehículo C4A-165 quien usaba una placa no original porque la Sutran le incautó. Lino León J. (34) del auto W3K-552 , tenía una placa bamba. “Se me perdió la original”, refirió asustado.