La mañana del ayer domingo 22 de junio, varios sectores de Huancayo amanecieron con la sorpresa de que las bodegas no habían recibido la ración de pan diaria, muchos dueños de los negocios explicaron a los clientes, que esto se debía a que los panificadores paralizaron sus labores por 24 horas para incrementar el pan a 4 por S/1 al por mayor desde hoy lunes 23 de agosto. Esta información preocupó a las familias, que esperaron un comunicado oficial de las panaderías del valle del Mantaro.

“No hay pan en ninguna tienda, nos han dicho que desde mañana estará a tres por un sol. Por lo que hemos tenido que comprar pan de este centro comercial”, relató Carmen Cruz, quien vive por las inmediaciones del centro comercial Metro.

Sin embargo, este anuncio realizado por algunas bodegas, fue desmentido por la Asociación de Panificadores del Centro, quienes aseguraron que aún no se ha tenido ningún acuerdo de elevar el costo del pan al por mayor.

Incremento de precios

Los cierto es que muchas bodegas se quedaron sin pan durante los últimos días debido a que las panificadores se vieron en la obligación de paralizar sus actividades, debido a que muchos de ellos ya no obtienen las ganancias necesarias para mantener sus negocios, informó la representante de la asociación, Elva María Figueroa Millán.

“ Calculamos que el 30% de las panaderías que antes abastecían a Huancayo, han dejado de trabajar o lo hacen esporádicamente , teniendo en cuenta que no tienen locales propios y deben pagar el alquiler, el alza de los insumos ha generado que las ganancias se reduzcan y ya no se pueden solventar”, detalló la representante.

A nivel nacional el precio de la manteca se elevó en 100%, la levadura un 20%, el azúcar hasta en 115%, la sal un 25% y la harina un 25%. Sumado a esto, se debe tener en cuenta que el Perú solo produce el 9.5% de la demanda interna de trigo.

Los precios siguen en aumento, pues el saco de harina estaba 88 soles ahora está 115 soles, la manteca estaba 45 soles ahora está casi 100 soles, el aceite el litro estaba 6 soles ahora está casi 12 soles. “Y los costos no paran de incrementarse, si no hay un freno, muchas más panaderías deberán cerrar, por la necesidades que no podrán cubrir, el costo de producción superará las ganancias”, lamentó.

Las ganancias actuales que tienen los panaderos se han reducido hasta en un 70%. “En un saco de pan, solo ganamos 20 soles. Si el precio de los productos sigue incrementándose, estas ganancias se van a reducir hasta dejarnos en la quiebra”, detalló.

Convocan a reunión

Esta situación ha motivado que los panificadores programen una reunión para el próximo sábado 28 de agosto, para que evalúen un incremento del pan al por mayor y obtener una ganancia que les permita seguir solventando sus negocios. “Ahora estamos convocando también a los panificadores de Orcotuna, Sicaya, Chupaca y todos los que puedan participar. Es muy probable que exista un incremento para vender el pan a 5 por S/1 al por mayor, para que las bodegas lo vendan a 4 por S/1 “, reafirmó.

Otra motivo por el cuál los panificadores deberán tomar medidas inmediatas es por la lucha desleal que aseguran tener con los informales, quienes venden el pan hasta en 8 por S/1 al por mayor. “Ellos no tienen ninguna medida de salubridad, utilizan insumos de dudosa reputación. Es muy peligroso su consumo”, refieren.

Piden intervención

Esta baja producción de pan en las últimas semanas, ha motivado que muchas bodegas especulen el precio del pan, vendiéndolo incluso a 3 por S/1. “Nos parece un delito, muy repudiable que algunas bodegas quieran aprovecharse de la situación y obtener más ganancias. Quiero que toda la población sepa que el precio de venta en las bodegas es todavía a 5 por S/1, no hemos incrementado el precio al por mayor. Eso se ha visto en otras regiones como Lima, pero aquí en Huancayo todavía no”, señaló.

Frente a esta situación la representante de la Asociación de Panificadores del Centro, aseguró que pedirán al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) intervenir de inmediato para no perjudicar el bolsillo de los ciudadanos. “Este será otro punto que trataremos en la reunión, teniendo en cuenta que hasta los maestros panificadores han pedido un aumento de sueldo por el alza de costo de vida”, añadió.