Por insistencia de Cerrón, podrían multar al GRJ hasta con mil UIT

Síguenos en Facebook

El subdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Junín, Javier Rojas León, se mostró firme respecto al proceso contra el Gobierno Regional de Junín (GRJ) por pintar la fachada del edificio sin permiso. Desde su despacho pidió la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito la misma que deberá iniciar el proceso contra la institución regional.

Eso no es todo. Respetando los procesos, Rojas León dispuso se continúe con el proceso administrativo sancionador. El documento se elevará a la Dirección General de Defensa del Patrimonio de Lima quien podría imponer una multa entre 0.25 a 1, 000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

“Acabados los procesos administrativos, nuestro personal técnico también determinará el tipo de afectación que hay al entorno paisajístico y arquitectónico de la zona monumental. Viendo eso aquí hay un órgano instructor que inicia el proceso administrativo sancionador y dependiendo de lo que refiere el personal técnico, puede decir que es una alteración o es una afectación leve, media, alta, nosotros tipificamos el tipo de afectación que hay, esperamos el descargo que tengan que hacer los involucrados y estos se manda a la Dirección General de Defensa del Patrimonio y ellos imponen la multa”, sostuvo el funcionario.

A pesar de la advertencia el gobernador regional Vladimir Cerrón insistió en culminar el pintado de la infraestructura de un color que no es el que la DDC recomendó. En su momento el gobernador aceptó no haber pedido el permiso ante la DDC y dijo que lo haría en los siguientes días pero ello no fue cumplido.

En ese sentido, Rojas León señaló que se está respetando todos los procesos para que no haya pretextos de parte de la gestión regional. “Nosotros estamos actuando dentro de un marco de derecho agotando todas las vías”, finalizó.

Por el momento el gobernador se encuentra en China.

4200

soles es el valor de una UIT. El Ministerio de Cultura deberá evaluar esta sanción.