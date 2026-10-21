Una intensa lluvia ocurrida el lunes por la tarde, volvió a inundar el servicio de farmacia del hospital El Carmen, es la tercera vez que ocurre. En su desesperación, los trabajadores cubrieron con plástico los anaqueles, pero el agua caía como coladera por el cielo raso.

intervienen. Las trabajadoras estaban desesperadas y trataban de proteger los medicamentos y documentos pero era imposible porque el agua discurría por el techo y las paredes.

Pese a que se anunció un fenómeno de El Niño catastrófico el hospital no tiene plan de contingencia. La directora adjunta, Angela Alvarado, mencionó que la única solución era irse al nuevo hospital -recién lo van a entregar a fines de noviembre- y que ahora solo les queda arreglar las canaletas, para que el servicio siga funcionando en el mismo lugar que ya se inundó dos veces.

Señaló que la marcha blanca del hospital, es decir la planificación del traslado, ya se inició pero es un proceso que puede demorar hasta un año, lo cual se trabajará con los diversos grupos ocupacionales.