Tres principales problemas afectan a Perú, que vienen generando subdesarrollo. Es la pobreza, inseguridad y desempleo, ya que actualmente el crecimiento económico que se proyecta para Perú, que es el 2.9%, no es suficiente para revertir esta problemática que limita la inversión extranjera. Luis Baba Nakao, presidente del directorio de Corporación Financiera de Desarrollo S.A., detalló que en el Perú existe mucha desconfianza.

“Yo estaba estudiando por qué el Perú es un país como el que es hoy día, y, qué hay que hacer para cambiar. He llegado a la siguiente conclusión: El Perú es un país de desconfianza (...) consulté con muchas personas que conocen el tema y señalaron que se deben cambiar los hábitos y hacerlos repetitivos buenos, con los que forman valores, esto se replica en la escuela, en la casa y se van conformando pequeñas sociedades de confianza”, señaló Baba Nakao.

El especialista también detalló que en una encuesta que se hizo hace como 20 años, indica, el 7% confía en sus vecinos; sobre el sector empresarial el 55% no confía en sus colegas; en ese entonces el 91% no confiaba en la Policía Nacional del Perú (PNP) y el 93% no confía en los jueces que emiten justicia.

Al borde de la especulación.

Otro de los temas que expuso el experto, fue la calificación de riesgo soberano en el que se encuentra Perú que pasó de ‘BBB’ a ‘BBB-’ y es el límite para pasar de un grado de ‘inversión’ hacia ‘especulación’. El grado más alto genera el interés de empresarios extranjeros de invertir en el país.

“Hace 15 años pasamos del grado especulación a grado inversión. Hoy día Perú está casi en la misma calificación de México y Colombia, pero en los últimos años nos han bajado de calificación a BBB- que es el límite para pasar a especulación. El Ministerio de Economía tiene una misión importante para revertir esto”, añadió el experto.

Estar en grado inversión, genera menor riesgo para los inversores, facilita préstamos extranjeros de los empresarios peruanos, a la tasa de interés más baja del mercado.

Responsabilidad

Otro de los casos que informó Baba Nakao, es sobre el déficit fiscal del Perú, que es la debilidad en el país.

“La regla que se ha puesto es que el déficit fiscal no debe ser más del 2% del PBI y, las últimas cifras dicen el 3.2%, algunos señalan que llegaremos al 4%, que es el doble de lo que debería ser. Esto es una responsabilidad del Ministro de Economía, que ajuste los gastos y acabemos en una cifra razonable, para que los calificadores de riesgo no nos pasen a grado de especulación” , acotó.

Según, narró el especialista, la moneda peruana es una de las más sólidas a nivel internacional, esto, es porque se otorgó autonomía al Banco Central del Reserva del Perú (BCRP) se negó que esta entidad pueda otorgar préstamos al sector público o privado y, como principal factor es que se dispuso que el déficit fiscal, no debe sobrepasar los ingresos que genera el país, sin embargo, puede terminarse si se continúa realizando gastos mayores y el principal responsable sería el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El ministro de Economía (José Berley Arista Arbildo), es el responsable de las cifras. Si ha cedido ante presiones del Congreso, debería volver a la normalidad para evitar el incremento en el déficit fiscal. (...) En los últimos años se ha estado relajando el déficit fiscal peruano, si esto continúa el ministro tiene que salir a emitir deudas, esto generaría a que el Perú se endeude más y comprometer el presupuesto de los próximos años”, refirió.

Entre las cifras finales, que mencionó, se dijo que al año salen 375 mil nuevos jóvenes en busca de trabajo y, para darle empelo a todos ellos, el Perú debería crecer en 4%, pero con la proyección que se tiene para este año (2.9%) no permitiría cubrir esa demanda, se suma el déficit fiscal que podría llegar al 4% y generar menor estabilidad en el sector económico.

Finalmente señaló como buena noticia la pronta inauguración del Puerto de Chancay, en la provincia de Huaral, en Lima, que generaría polos de desarrollo y mayor inversión.