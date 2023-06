El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) en Junín, Manuel Torres Peinado, señala que el sector minero es el principal aportante económico en la región con un 30%; entiende también que Junín ha pasado de aportar el 3% al 1.2% del PBI; afirma que hay un 21% de pobreza la región. Cuestiona las protestas del sur y asegura que con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a pesar de los escándalos, hoy estamos mucho mejor que en el gobierno de Pedro Castillo. Conversamos con él en su oficina del El Tambo a propósito de la anunciada Tercera Toma de Lima y las implicancias que esta movilización podría traer a la economía regional y nacional.

El último fin de semana El Comercio publicó un informe alertando la recesión en 7 regiones del país –entre ellas Junín-, en algunos casos por los conflictos sociales de inicios de año. ¿Cómo está la economía de Junín?

En Junín venimos con una problemática fuerte de recesión que ha ahondado más luego del Covid y los problemas políticos. Pero lo preocupante de esto es que Junín tiene más del 21% de pobreza. De 4 personas 1 es pobre; se tiene más del 82% de informalidad, de 10 trabajadores, 8 son informales. Estos dos puntos indican que, en Junín, con la informalidad y el grado de pobreza, tenemos una problemática económica a pesar de tener más de 75 mil empresas que podrían reactivar o mover la economía local, pero que no está sucediendo porque empieza a haber menos flujo, la informalidad, los trabajadores ganan menos del sueldo mínimo. Están con un promedio de 600 soles. Esto no permite que se reactive. Hay toda una problemática tanto del sector empresarial y del sector político. La raíz de esto es: donde no hay una estabilidad jurídica, económica, política, las inversiones empiezan a contraerse.

¿Hay cifras de cuánto se han visto afectadas las empresas?

No tengo la cifra en la cabeza. Pero podemos ver que el aporte que ha habido de Junín, el último año, ha sido muy bajo. Está descendiendo su aporte al PBI. Nosotros hemos estado alrededor del 13, se ha bajado al 12, estamos en el 10, está descendiendo. Ya no es una región que, como en el 2014, 2015, empezó a subir. Incluso el 2008, el 2009 fue una región que estaba en un crecimiento pero que actualmente está decreciendo. Una de las cosas que podría mencionar es que el PBI que aporta Junín es de 1.2%, estamos en el treceavo puesto. Lima pone el 41.9%, Ica, 4%; Arequipa, 5%; Cusco, 4%. Nosotros hemos estado siempre sobre el 3% y bajar al 1.2% indica que nuestra economía no está creciendo en nuestra región. De las 75 mil empresas, el 98% son microempresarios, hay un 2% que están entre medianas y grandes empresas, pero las que mayor mano de obra generan es la micro y pequeña empresa. Al no tener empresas grandes que movilicen o ayuden a jalar la cadena, la recesión va a continuar. Entonces, necesitamos solucionar estos temas políticos y dar la apertura hacia otras empresas. Conversábamos con uno de nuestros socios que es de cartas fianzas y me dice: “Manuel, ha descendido la cantidad de cartas fianzas que nosotros emitíamos dos años atrás. Muchas de las obras del Estado están siendo paralizadas y nuestros clientes que estaban interviniendo en estas obras no tienen obras. Y este es un indicativo muy importante porque, a mayor cantidad de cartas fianza, quiere decir que hay mayor cantidad de obras generándose.

Pero ¿eso no es por la mala administración de los gobiernos locales?

Tenemos la combinación de ambos. Tenemos problemas por la administración del Estado, entrampamiento. Obras que deberían continuar pero entra el siguiente gobierno, paraliza, empieza la investigación y todo este tema. El otro problema es que, a raíz de las movilizaciones que hubo el año pasado, muchos conflictos, sobre todo en el sur, fueron retrayendo la intervención en obras. Toda esta situación política de inestabilidad hace que el mismo Estado vaya retrasando sus proyectos o vaya paralizando estos proyectos. Y más aún creo que no ha habido personal capacitado para manejar esta situación el año pasado y hasta este año.

¿Y ahora la Sociedad Nacional de Industrias cree que estamos mejor con la presidenta Dina Boluarte?

Vemos con optimismo a la presidenta Boluarte porque está encarando, enfrentando, tomando el toro por las astas. Es decir, para las obras del Estado está empezando a liberarlas y poner personal adecuado para que esto pueda liberarse y correr. Ha habido un acercamiento con la SIN para impulsar el desarrollo industrial nacional. Hay un plan que la SIN ha hecho a través de Perú Regiones, un plan que ha presentado al gobierno central. Le ha dicho: Miren, nosotros hemos estado en el norte, centro, en el oriente y en el sur y estamos planteando que debemos industrializar el Perú. ¿Cómo? A través de potenciar a las micro y pequeñas empresas con capacitaciones, asistencias técnicas. Para ponerte un ejemplo, la SIN está trabajando con la municipalidad de Acobamba, en Huancavelica, donde van a instalar la primera planta para procesar las papas que va proveer a la cadena de Kentucky, Popeyes, Bembos y todo eso para evitar la importación.

Pero este es un trabajo entre la SIN y el gobierno local, ¿cómo ayuda ahí el gobierno central?

El gobierno central está dando todas las facilidades para que esto se pueda dinamizar allá. A través de normas, leyes, en los que está ayudando Dina Boluarte.

¿Qué normas son estas?

Obviamente la municipalidad tiene toda la autonomía para desarrollar esto. ¿Qué se le está pidiendo? Que en las zonas altoandinas haya una exoneración de impuesto e incentivos a las empresas que se instalen de esa altura hacia arriba, de los 3 mil metros. Esto ya no lo puede hacer la municipalidad, esto lo hace el gobierno central.

Hay muchas teorías de por qué Huancayo nunca se plegó a las protestas contra el gobierno actual. Una es que es una zona comercial que necesita del negocio día a día y otra porque esta es la cuna de Perú Libre. ¿Por qué cree usted?

Mi percepción es que Huancayo y todo el valle del Mantaro no se ha unido a todo este conflicto por un tema de madurez. Ya conocemos cómo han funcionado los partidos políticos que estuvieron aquí, todas las maniobras políticas que han hecho para tratar de posicionarse en un gobierno. Dos, somos entre micro y pequeños empresarios que trabajamos día a día para generar nuestra economía. Paralizar, para las 75 mil empresas que te mencionaba, un día o dos, obviamente las ponía en un estado crítico. Y tres, creo que hemos entendido que lo que estaba ocurriendo en el sur ha sido una manipulación.

¿Manipulación de quién?

Una manipulación del expresidente Castillo y todo su grupo que han querido recuperar el poder que habían perdido. Si te das cuenta, cuando estuvimos con Castillo y se plantó Junín, paralizamos todo y fuimos cuando él llegó, no nos dejaron pasar a los que habíamos planteado un cambio. Pasaron solo gente del gobierno y con lista. Entendíamos desde allí que no querían dar una solución sino que todo era un tema político. Ellos querían poner una figura bonita, que llegó el presidente pero no hubo nada. Estos tres factores han sido importantes porque no había un sustento técnico fuerte para que, digamos, hay que parar aquí, está ocurriendo algo grave.

¿Las muertes no le parecen algo grave?

Las muertes han sido muy lamentables. Yo vengo de la Universidad del Centro, conozco muy de cerca porque me tocó vivir la época terrorista desde el año 85 al 92 y conozco cómo actúan, cómo van Sendero y los terroristas. Y ellos dentro de sus actuares, y lo sé porque lo he visto, que a mayor cantidad de muertes ellos logran avanzar. Y he visto que muchas de esas muertes pueden haber sido provocadas por ellos mismos. Es lamentable, porque pagan los inocentes.

¿No le cree a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Voy a creerle el 30% de lo que está diciendo.

Volviendo al tema de industrias, ¿qué es lo que más produce Junín?

El principal aportante al desarrollo económico de Junín es la minería. Aporta el 30%, es un rubro importante porque, aparte de lo que produce, también va a generar una cadena de producción metal mecánica, zapatos, uniformes, una serie de cosas que es importante. Tenemos un sector agroindustrial o manufactura que suman el 20% para el aporte de la economía que es muy importante. En minerales tenemos zinc, cobre, plomo y plata. Somos casi los principales, segundo o tercer lugar a nivel nacional en producción. Hay otro sector de manufactura que es confecciones textiles que abastece a Gamarra, Bolivia, Ecuador. Si nos vamos por toda esta zona de Huancán, Sapallanga, Huayucachi y Ocopilla, vemos una cantidad importante de confeccionistas pero que a su vez están limitados por los diferentes factores que te iba mencionando. Falta de hilo, personal técnico. Luego tenemos las frutas en la selva, hortalizas para un abastecimiento nacional, quinua, papa que es una producción que tenemos a nivel de la región. Y los otros sectores que es construcción donde estamos alrededor del 8% o 9%; transportes al 5%, comercio que llega al 15%.

¿Los gobiernos locales se involucran en todo este movimiento económico?

Hemos invitado al gobierno regional a todas estas mesas técnicas, estamos conformando las mesas, pero no hay respuesta. Los hemos invitado al aniversario de la SIN para conversar y presentarles el libro que tenemos de regiones y no hay respuesta. Nosotros vamos a seguir insistiendo, claro, hasta que ellos nos escuchen.