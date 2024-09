La crisis de incendios forestales en Perú ha alcanzado niveles alarmantes, con el Ministerio de Salud (Minsa) reportando 15 muertes y 6 hospitalizaciones debido a las llamas que han devastado vastas áreas del país. Según el Sistema de Monitoreo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), actualmente hay 91 incendios activos, con la Amazonía en grave peligro y la calidad del aire en Ucayali y Madre de Dios entre las peores del país. Junín no es ajeno a esta crisis .El impacto en la salud pública y el medio ambiente es devastador, elevando las preocupaciones sobre el cambio climático y el calentamiento global.

En este contexto, Dennys Cuba, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y alcalde de Huancayo, ha lanzado una dura crítica contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén Olaya. Cuba ha señalado que el Ejecutivo, bajo el liderazgo de Adrianzén, ha fallado gravemente en su respuesta a la emergencia. A pesar de las solicitudes para declarar el estado de emergencia y adoptar medidas concretas, el Primer Ministro no ha proporcionado una estrategia efectiva para enfrentar la crisis.

Cuba enfatiza que la falta de una respuesta y coordinada por parte del Primer Ministro ha exacerbado la crisis.

“El Ejecutivo debe sumarse no solo con propuestas y directivas, sino con temas concretos que esperemos sean gestionados por los entes correspondientes, especialmente en logística, para permitirnos prevenir y estar atentos a este tipo de eventos. Como alcalde de Huancayo, asumí la demanda de declarar la emergencia. Lamentamos que el Primer Ministro no haya podido abordar el tema a profundidad y nos haya dicho que esperemos. Esto es lamentable, ya que es un tema de interés nacional, no solo de Huancayo. Hay zonas más fuertes, como la selva”, dijo.