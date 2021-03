El presidente de la República, Francisco Sagasti Hochhausler llega hoy al aeropuerto de Jauja y trae un cargamento de 2340 dosis de vacunas Pfizer para inocular a los adultos mayores. La coordinadora de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud de Junín, Melissa Montoya Casas informó que las vacunas llegarán en dos bandejas especiales.

Cada vacuna tiene 6 dosis y en total suman 2340 dosis para para esta primera jornada de vacunación a los adultos mayores. La cadena de frío para la conservación de las vacunas está asegurada, ya que cuentan con dos ultracongeladora, donde estarán a 60 y 90 grados Celcius bajo cero, que requieren estas dosis de la vacuna Pfizer.

La Diresa Junín cuenta con un padrón de 150 mil adultos mayores de afiliados al Seguro Integral de Salud y personas que no cuentan con seguro, ayer trabajaron el padrón nominal e hicieron un cruce de información para iniciar la vacunación.

Serán los primeros vacunados

Se tiene previsto empezar el viernes en el albergue de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo ubicado en Chilca y con los adultos mayores del programa Manchay, para lo cual se establecerán puntos fijos. Se prioriza a los mayores de 80 años. “Vamos a iniciar con las casas de reposo y los adultos mayores del programa Manchay, se va a priorizar a los mayores de 80 años”, explicó.

Se ha dispuesto que los adultos mayores acudan en compañía de un solo familiar para evitar aglomeraciones. Además, que los tienen que ayudar para la firma del consentimiento informado, requisito para la inoculación.

Asimismo, se pide que los adultos mayores que van a ser vacunados, no deben presentar síntomas del COVID, no se vacunan los que están en cuarentena con la enfermedad, y si tiene alguna enfermedad crónica o comorbilidad, antes deben chequearse con un médico para que no hay ninguna contraindicación.

Previa a la vacunación se realizarán una verificación minuciosa con los DNI de cada beneficiario. Los adultos mayores integran el grupo más golpeado durante la pandemia, en Junín son 12 mil 619 los que se contagiaron del virus.

Laboratorio regional

Sagasti Hochhausler, arribará hoy a la ciudad de Huancayo para inaugurar el Primer Laboratorio Referencial de Salud Pública en el interior del país, ubicado en el distrito de Pilcomayo, implementado por el Gobierno Regional de Junín a fin de contener el avance de la pandemia con la aplicación de mayor cantidad de pruebas moleculares a la población.

“No hemos bajado la guardia, estamos preparándonos para una eventual tercera ola de la pandemia como actualmente sufre Europa; por ello, nuestro objetivo es que la población que más lo necesita acceda a una prueba molecular, no sólo para detectar el Covid-19, sino otras enfermedades como: dengue, malaria, fiebre amarilla, VIH y otras”; sostuvo el gobernador de Junín, Fernando Orihuela.

“Antes, las pruebas eran enviadas a Lima y para conocer los resultados el paciente tenía que esperar hasta dos semanas. Gracias a la decisión del GRJ de implementar laboratorios moleculares en nuestra región, se pueden obtener en 24 horas. Estamos fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta como parte del Plan Regional Junín Libre de Coronavirus”, subrayó.

Las pruebas PCR serán procesadas en menor tiempo y sus resultados tendrán una confiabilidad del 98.5%, con los equipos médicos de última generación que garantizarán su óptimo funcionamiento y eficacia en los resultados, cumpliendo con los lineamientos del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa).