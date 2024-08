Justicia piden los familiares de la cantante folclórica Silvia Valladolid Rivera, conocida como “Huaytita”, que está grave en el hospital Carrión. La víctima fue atacada por su primo que le clavó un pico de arado en la cabeza durante una discusión en Andaymarca.

los hechos. La agresión se produjo cuando ambos discutían en una fiesta de santiago, en el poblado de Quintao, en el distrito de Andaymarca, en Tayacaja, en Huancavelica.

El agresor aún no ha sido capturado porque la Policía no cuenta con movilidad para acudir al pueblo, denunciaron los familiares de la víctima. Además en la comisaría les dijeron que la otra parte, había acudido antes que ellos para interponer la denuncia y por ello no los atendían, dijo su hija Yuli.

Todo ocurrió al promediar las 20 horas del último jueves en la casa del presunto agresor Samuel Munasca (35), muy cerca de la vivienda de la víctima, donde la cantante acudió a reclamarle por qué el hermano de éste, Carlos Munasca (23), habría hurtado 2 mil 500 soles de la guantera del vehículo de su hermano Edwin Rivera, estacionado en la losa deportiva.

El director del hospital Carrión, Jorge Rojas Aire manifestó que la paciente fue transferida desde Huancavelica con una lesión en el cráneo, que se evidencia con un hundimiento y fractura deprimida en el parietal.

Los médicos que la atendieron consideraron un milagro, ya que la paciente está estable a la espera de los exámenes ya que en las siguiente horas ingresará a sala de operaciones para una cura quirúrgica. El neurocirujano Carlos Amaro, fue quien le brindó la atención.