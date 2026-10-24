La sequía, con ausencia de lluvias que afectó a los productores cerca de dos meses, al fin parece haberse ido. Tal es así que en la última semana se registraron lluvias intensas en el valle del Mantaro y en las zonas altoandinas. Esto motivó a los productores de papa de Patalá a sembrar el tubérculo.

El presidente de la comunidad de Patalá, Juan Hualpa Gabriel, manifestó que la siembra grande debió ser en setiembre y octubre pero se retrasó por la falta de lluvias. Y ahora recién van a instalar las semillas a fines de octubre.

Precisamente, la venta que tuvieron ayer en la feria les permitió conseguir recursos para la próxima siembra. Juan Hualpa, explicó que la siembra se reducirá este año en un 40%, ya que en el año 2026, hubo sobreproducción de papa nativa. Además que el precio cayó, tal es así que hasta la fecha están vendiendo la cosecha de la campaña pasada. Para sembrar una hectárea de papa se invierte por lo menos 11 mil soles en el campo.

ANÁLISIS. La ingeniera Noemí Zúñiga manifestó que en setiembre y octubre se debió sembrar papa, maíz, haba, trigo y cebada, pero como en la zona altoandina se cultiva sobre los 3 mil metros de altitud siempre se espera que llueva para instalar los cultivos y como se tuvo hasta 2 meses de sequía, los terrenos estaban duros y secos a causa del calor intenso. Ante esa situación, consideró que los productores tienen que prepararse, ante la falta de agua y el incremento de la temperatura. Señaló que los cultivos tienen genes de adaptación, ante lo cual se tiene que trabajar. Este año los primeros cultivos de choclo bajo riesgo fueron perjudicados por la helada que afectó de manera considerable y generó perdida de semillas, en las cuales ahora se tendrá que volver a invertir.

Según el reporte de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra, para la campaña 2026-2027, en la región Junín se tiene la intención de sembrar un total de 76 mil 410 hectáreas. El cultivo con mayor intención de siembra es la papa con una proyección de 24 065 hectáreas, lo que representa el 31.5% de la superficie total estimada. La papa blanca mejorada concentra el 14.2% (10,863 ha), seguida de la papa nativa con el 8.4% (6,398 ha) y la papa de color es de 8.9% (6,804 ha).

En segundo lugar en intención de siembra está la yuca, cebada grano, maíz amiláceo, maíz choclo, quinua, maíz amarillo duro y otros.