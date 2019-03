Publican norma para inicio de funcionamiento de peaje en Ticlio

Síguenos en Facebook

Según la Resolución de Consejo Directivo N° 0014-2019-CD-del OSITRAN publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se iniciaría el funcionamiento y cobro en peaje de Ticlio el cual ejecuta los alcances de la cláusula 9.5 del “Contrato de Concesión del Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma – La Oroya–Huancayo y la Oroya–DV.Cerro de Pasco” firmado con la empresa DEVIANDES.

La norma indica que el OSITRAN resuelve de acuerdo al Contrato de Concesión y todos los peajes serán reajustados en forma ordinaria por el concesionario. Para efectos del reajuste correspondiente a la Unidad de Peaje de Ticlio, entendiéndose como el “inicio del cobro del peaje” de Un y 50/100 Dólares Americanos (US$1,50) que llegaría casi a cinco nuevos soles por vehículos livianos.

Como se recordará en el 19 de febrero del año 2018 la población y transportistas de la región realizaron un paro regional en contra del inicio de operaciones de este peaje previsto para el 20 de febrero y consiguieron que el 05 de mayo de ese año, la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones firmen un acta con la concesionaria de la vía Deviandes para dejar sin efecto el funcionamiento del peaje.

Ante este anuncio el alcalde de Santa Rosa de Sacco de La Oroya, Jaime Ordoñez Soriano, se pronunció en contra de esta medida indicando que no es justo que se instale un nuevo peaje en una vía donde existen tantos accidentes con consecuencias fatales además de que no se realiza el mantenimiento adecuado de la vía y sobre todo no se han construido los tres puentes que Deviandes debería realizar según el mismo contrato.