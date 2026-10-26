Las bases distritales y provinciales de Fuerza Popular en la región Junín habrían expresado su disconformidad ante la lideresa del partido, Keiko Fujimori, por las decisiones atribuidas al coordinador regional, Luis Mendo Salomé, respecto a la designación de representantes políticos en la región.

Según el reclamo difundido por integrantes de las bases, Mendo estaría desconociendo el trabajo realizado por los militantes durante la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales, así como en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

Los cuestionamientos apuntan a la incorporación de personas que, de acuerdo con los reclamantes, anteriormente se alejaron del fujimorismo para vincularse con otras organizaciones políticas.

Entre los nombres mencionados en el pronunciamiento figuran Rubén Galeas y Augusto Lara. Los representantes inconformes sostienen que se estaría dando espacio a personas con trayectoria en otros partidos, sin reconocer suficientemente la labor de los militantes que permanecieron en Fuerza Popular y participaron en las actividades políticas y electorales.