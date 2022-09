Correo conversó con tres candidatos a la provincia de Huancayo sobre ¿qué harían con las chinganas y discotecas que han invadido el centro de la ciudad? La postura de los tres es frontal: si no cumplen la norma, el cierre. Alguno arriesga a decir que incluso a pesar de que existan medidas cautelares o acciones de amparo cerrarían cualquier local. Hablan para esta nota, Carlos Arredondo, candidato de Junín Renace (la bicicleta) y ex alcalde de la provincia de La Oroya; Moisés Guía Pianto de Junín Sostenible, además, ex congresista de la república y Dennys Cuba, de Sierra y Selva (la naranja), ex alcalde del distrito de Quilcas.

La inseguridad que genera este tipo de locales se ha agudizado en los últimos meses. La discoteca Kímbara, por ejemplo, fue escenario de una balacera y la muerte de un joven en el mes de junio de este año. Ahí también se denunció la presencia de “peperas” y un caso de violación. La gestión de Perú Libre en la Municipalidad de Huancayo no movió un dedo para cerrar el local hasta que hubo un muerto.

El jirón Puno, desde la Calle Real hasta la avenida Huancavelica, el centro neurálgico de la Incontrastable, se vuelve una zona roja los fines de semana: discotecas sin licencia, robos, peleas, pepeados, prostitución. Luego de que el Ministerio Público reveló la existencia de “Los Tiranos del Centro” una presunta organización criminal liderada por el ex alcalde Henry López y el actual alcalde Juan Carlos Quispe Ledesma, se evidenció por qué no cerraban estos locales.

Esta es la “papa caliente” que reciben las autoridades que ingresarán a partir del 1 de enero del 2023 y que gobernarán la provincia durante los próximos 4 años y estos son sus puntos de vista.

CARLOS ARREDONDO

JUNÍN RENACE

Estamos planteando la reorganización de la gerencia de Desarrollo Económico, una fiscalización permanente a los establecimientos de giros especiales y la evaluación de todas las ordenanzas municipales. Hay una ordenanza que ha sido observada sobre el tema de la presencia de los menores de edad que está prohibida, pero ahí hay un cuello de botella que ha sido validado por Indecopi como una barrera burocrática, vamos a evaluar todas las ordenanzas, evaluar sus reglamentos para desarrollar una fiscalización permanente. Paralelo a eso, desde un primer momento, junto a la Policía y la Fiscalía de Prevención del Delito, se debe desarrollar una serie de operativos constantes durante los primeros meses. y paralelo a eso se debe elaborar los documentos de gestión para la clausura de locales.





MOISÉS GUÍA PIANTO

JUNÍN SOSTENIBLE

La autoridad tiene que tener mano firme y tiene que hacer cumplir la ley. Así venga el Poder Judicial, bueno tendremos que hacer valer nuestros derechos. (En el caso de la discoteca Kímbara) en primer lugar suspender todo tipo de licencia que existe y segundo en estos sitios que ha habido muerte usar la fuerza. Nosotros lo amurallamos. Si tenemos que irnos al Poder Judicial y vamos a ser denunciados por abuso de autoridad, lo asumimos. Pero acá se pone orden y se cumplen las leyes. Toda ciudad importante tiene un bulevar, nosotros no solamente vamos a ser represivos, vamos a dar oportunidad a los empresarios de este rubro. Tenemos dos propuestas: Agua de la Vírgenes y muy cerca del puente Comuneros que colinda con la feria de Yauris, ahí tenemos espacios que se han venido conversando y están aptos a vender para tener un bulevar.





DENNYS CUBA

SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNÍN

Los giros especiales en la ciudad y los locales que no cumplan con la norma no tendrán tregua en una posible gestión. La fiscalización será al milímetro, sobre todo en estos locales que son reincidentes y donde han ocurrido actos de violencia. Lo que ocurre es que muchas veces la entidad municipal no puede actuar con toda la contundencia porque estos establecimientos se amparan en Indecopi o medidas cautelares de parte del Poder Judicial y así pueden seguir funcionando. En esos casos, reforzaremos la seguridad en dichos espacios y concertaremos con los mismos dueños de los locales para que incrementen la seguridad. No se trata tampoco de darles la espalda a los empresarios sino de trabajar de la mano. Sin embargo, cuando no quieran cumplir la ley, actuaremos frontales y con decisión.