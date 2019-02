Quince distritos de Hyo sin presupuesto para atender desastres

Síguenos en Facebook

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en Junín, informó que unos quince distritos de Huancayo no han dispuesto de presupuesto para la Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

PRESUPUESTO. Ese es el caso de Chacapampa, Chicche, Colca, Cullhuas, Huacrapuquio, Hualhuas, Huasicancha, Ingenio, Pariahuanca, Pilcomayo, Pucará, Quichuay, Quilcas, San Agustín y Santo Domingo de Acobamba,

“Ha sido responsabilidad de las autoridades anteriores que no han presupuestado dinero para este año. Probablemente tienen una virgen poderosa, porque no les preocupa un desastre, les preocupa más asfaltar calles”, indicó el funcionario. Él agregó que el presupuesto no ha sido modificado, pese a los oficios que Indeci envió a las municipalidades.

De otro lado informó que el Gobierno Regional de Junín, destinó 24 mil soles para simulacros, 30 mil para brigadas, 2’288,266 para bienes de ayuda humanitaria y 179, 266 para COE, sin embargo no dispuso presupuesto para el sistema de alerta temprana.

Asimismo Huancayo presupuestó 2, 859 soles para simulacros, 21, 696 para brigadas, 91, 274 para bienes de ayuda humanitaria, 44,600 para COE, 969 para el sistema de alerta temprana.

CAPACITAN. El informe fue dado a los subprefectos distritales y provinciales de Junín, quienes acudieron al Indeci para capacitarse en la atención de desastres.

“Este año los subprefectos actuaron, por ejemplo en Monobamba (Jauja) donde hubo más de 50 huaicos, en Vizcatán (Satipo) y otras provincias”, dijo la subprefecta de Huancayo, Carmela Correa. Agregó que por la falta de presupuesto, las provincias asumieron las emergencias.

CONSULTA. El jefe de Indeci indicó que las cifras figuran en la plataforma “Consulta Amigable” del MEF.