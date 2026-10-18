El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré Ramos manifestó en Huancayo, existen 52 instituciones educativas afectadas por los sismos y que requieren de financiamiento para la reconstrucción y mantenimiento luego de verse afectadas por los sismos. No obstante, preocupa el recorte presupuestal que realizó el Ministerio de Economía y Finanzas a diversas entidades.

“Hubo un recorte presupuestal al 31 de julio del Ministerio de Economía y Finanzas a diversas entidades como los Gobiernos Regionales y locales y ahora es más difícil el acceso a los recursos”, detalló.

Mencionó que en Huancayo se tiene un promedio de 52 instituciones educativas afectadas por los sismos y están pidiendo los recursos para generar los perfiles y expedientes técnicos para una reconstrucción o mantenimiento.

Recursos

Uno de los mecanismo para acceder a recursos es mediante las obras por impuestos, amparados en el decreto de urgencia n.° 010 para mantenimiento de aulas, cercos perimétricos afectados, entre otras demandas. Entre los planteles que tienen daños a causa de los sismos están: La IE n.° 30163 (Pumpunya), que presentó aulas calificadas como inhabitables.

La IE Santiago León (Chongos): Sufrió daños severos en su infraestructura. La IE n.° 593 (Miraflores, Huayucachi): Su infraestructura fue declarada destruida. La IE n.° 30201 (Chupuro): Resultó con daños en sus instalaciones tras el movimiento telúrico.

La IE n.° 30140 (Retama Baja, Cullhuas): Evacuada por graves rajaduras y separación de paredes; los estudiantes han tenido que recibir clases a la intemperie en carpas improvisadas.

La IE Julio C. Tello: Presenta áreas como aulas, comedor y cerco perimétrico en emergencia, agravado además por vientos fuertes que derribaron mallas Raschel. La IE María de Fátima (Yanama): Con aulas en estado crítico.