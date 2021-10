El regidor de minoría Luis Lazo logró lo que hace tiempo Perú Libre venía evitando: la vacancia del ex alcalde de Huancayo Henry López Cantorín, sentenciado por corrupción y brazo derecho de Vladimir Cerrón. En el concejo municipal ha sido de los pocos que no se casó en ningún momento con la gestión y está convencido de que el lápiz es una organización criminal. Sobre ello y la municipalidad más importante de la región hablamos.

Tomando en cuenta de que ya no tenía presencia en la gestión, ¿era necesario vacar a Henry López?

Sí. Sobre todo, por una cuestión de ética y jurídica. Es cierto que el señor Henry López estaba suspendido, pero había el riesgo de que presenten un hábeas corpus con la finalidad de retornar y seguir ejerciendo la función pública. Además, en lo moral era que una autoridad suspendida por un acto de corrupción no podía seguir teniendo tan honroso cargo como alcalde de Huancayo. Por eso que había la necesidad de solicitar la vacancia para dar paso a la formalidad.

¿Algo ha cambiado o va a cambiar?

Yo creo que sí, como te digo, el señor Henry López seguía gobernando tras el trono porque él señalaba que en cualquier momento iba a retornar a la Municipalidad de Huancayo. Esta vacancia va a ayudar a que los actuales funcionarios deban tener claro que el señor Henry López no va a ser más autoridad en Huancayo y tienen toda la libertad e independencia de poder trabajar sin ningún tipo de decisiones externas ni tras un poder escondido detrás del trono.

¿Siente que es el único cuya fiscalización es, por ponerle algún adjetivo, efectiva?

No, más bien me siento satisfecho de haber integrado un pequeño grupo de la minoría que ha tenido la misma actitud de una lucha contra la corrupción, el trabajo nunca ha sido de manera individual. Tenemos a la regidora Lariza Rojas que ha dejado sus lineamientos de Perú Libre para sumarse a una fiscalización, en su momento también la regidora Melissa Huayhua pero por situaciones políticas ella a tenido que marcar un poco la diferencia como también el regidor Pari quien también está en el trabajo de la lucha contra la corrupción. Y en eso estamos, por ejemplo, Es la tercera vez que pedimos que el Concejo Municipal apruebe la ejecución de esta obra tan trascendental para Huancayo como es el puente Arequipa. La Caja Municipal está rogando a sus autoridades que presenten los expedientes porque hay 25 millones para ejecutarse por obras por impuesto. Nuevamente hemos lanzado la iniciativa de que el Concejo apruebe que el expediente se traslade a la Caja Huancayo para que pueda ejecutarse esta obra.

¿Qué opinión le merece el trabajo de sus colegas de Perú Libre?

Realmente decepcionante porque una cosa es hacer causa común para el beneficio y desarrollo de la población y en la lucha contra la corrupción, pero en su caso obedecen a algunos lineamientos externos políticos sin importarles lo que sucede en el seno de la municipalidad, donde se viene trabajando dirigidos por una presunta organización criminal, el robo no es individual, el robo tiene todas las características de una organización criminal. El pueblo no los ha elegido para eso sobre todo en el contexto en el que nos encontramos hoy en día.

Antes de Perú Libre se decía que la gestión de Chamorro había sido la peor. ¿Cree que la actual la ha superado o hay algo que rescatar?

Yo no encuentro nada que resaltar, no he sido parte de la gestión anterior del señor Chamorro ni del señor Unchupaico, pero a todas luces se evidencia que esta gestión ha mostrado una incapacidad, no hay un trabajo de autoridad de ser gestor de proyectos en beneficio de Huancayo. No hay una voluntad de la lucha contra la corrupción. Nos hemos rodeado de funcionarios incapaces, hacemos más que los mismo y eso ha generado que Huancayo siga en un letargo sin solucionar sus viejos problemas.