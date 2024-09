En la sesión ordinaria del Concejo Municipal de El Tambo, los regidores presentaron sus informes, y más de uno coincidió en advertir deficiencias principalmente en limpieza pública, seguridad ciudadana, entre otros problemas que afectan a la población.

Panorama

El concejal Daniel Campos recordó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) instó a la municipalidad para la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos, ya que el botadero cerraría el 05 de enero del 2025. “A la fecha, no informan si hay avances; tampoco se pronuncia la Gerencia de Servicios Públicos, después no estemos lamentando las sanciones o multas”, manifestó. Agregó que le informaron que se fundió el motor de un camión recolector de basura.

A su vez, informó que hay un proyecto judicializado de implementación de cámaras de videovigilancia. “El gerente tiene que tomar cartas en el asunto, y ver la viabilidad de un proyecto para poder contar con cámaras de un sistema moderno. De lo contrario, estamos insistiendo con un proyecto de ordenanza para que los establecimientos e instituciones tengan sus sistemas de cámaras que apoyen en esta labor”, dijo.

Exige que el subgerente de Seguridad Ciudadana explique sobre la ejecución del presupuesto de S/5 millones que deberían servir para fortalecer la seguridad, y también sobre la adquisición de bicicletas para los serenos.

Continuando con el tema de la inseguridad, el regidor Iván Medina se pronunció. “Se han contratado más serenos, pero el tambito de La Esperanza no funciona, tampoco el tambito del Parque de los Sombreros porque no tiene fluido eléctrico”, refirió. Además, que en el canchón de limpieza pública, encontró maquinaria parada, hasta camiones con llantas desinfladas. Asimismo, alertó que la obra de la I.E. n°602 estaba paralizada (el miércoles).

Finalmente, el concejal Marco Coz lamentó que los trabajadores de limpieza pública estén siendo agredidos por algunos pobladores. “Un camión recolector no salió en su ruta porque no tenía combustible. Es una negligencia del personal de abastecimiento”, acotó. Y que en el canchón de Incho hay maquinarias pesadas estacionadas, así como camiones que no tienen mantenimiento, y bien podrían servir a la población.

