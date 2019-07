Represa de Yanacocha y obra vial de Tarma a Jauja pone en jaque a GRJ

Síguenos en Facebook

La derogatoria de la Ordenanza Regional N° 258-2018 y la suspensión del otorgamiento de la buena pro del proyecto sobre: Mejoramiento de la carretera departamental JU 103 tramo EMP.PE 22° Palca- Tapo-Antacucho-Ricrán-Abracayán—Yauli-Pancán-EMP-Jauja-Región Junín, llevaron a cientos de pobladores a protestar en el frontis del Gobierno Regional.

EXIGENCIAS. El primer grupo que llegó a protestar fueron comuneros provenientes de las comunidades campesinas del alto Cunas de la provincia de Chupaca, para exigir la derogatoria de la Ordenanza Regional N° 258-2018 otorgado por la gestión anterior, que impulsaba y declaraba de interés regional la construcción del proyecto de represamiento hídrico de Yanacocha, proyecto que rechazan.

Fueron escuchados por el consejo regional y los representantes del Programa Subsectorial de Irrigación del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y se solicitó al pleno del Consejo Regional la conformación de una comisión especial a fin que analice con prontitud la derogatoria de esta ordenanza.

Por otro lado también pobladores de diferentes distritos de Jauja y Tarma protestaron por la suspensión del otorgamiento de la buena pro del proyecto sobre: Mejoramiento de la carretera departamental JU 103 tramo EMP.PE 22° Palca- Tapo-Antacucho-Ricrán-Abracayán—Yauli-Pancán-EMP-Jauja-Región Junín.

Buena pro que debió haberse entregado ayer ( hasta el cierre de esta edición aún no se daba), según los dirigentes el Ministerio de Economía transfirió el 2018 más de sesenta millones para ejecutar el proyecto y este año se transfirió 15 millones , por eso no entienden el porqué el proyecto no comienza.

El proyecto ya ha sido declarado desierto dos veces, por ello la población está indignada.

PRESUPUESTO. La obra vial de jauja a Tarma tiene un presupuesto total de de 158 millones de soles.