Hoy en el pleno del Congreso se realizará un importante debate en el que está en juego la calidad de educación universitaria. Se trata del Proyecto de Ley 697, que busca cambiar la conformación del Consejo Directivo de la Sunedu; el PL 137 para dar segunda oportunidad a universidades privadas no licenciadas y el y PL 730 que busca que las universidades creen filiales sin condiciones básicas de calidad , al respecto hablamos con Daniel Navarro representante de la Sunedu.

¿Cuán viable es actualmente el escenario que plantean estos proyectos de ley?

Una segunda oportunidad de licenciamiento a las universidades denegadas son innecesarias y parten de falacias que a su vez parten de la afirmación que dicen que Sunedu cierra universidades. Sunedu no cierra universidades, sino que las universidades con licenciamiento denegado han ingresado a un proceso de cese en que deben seguir brindando el servicio a los estudiantes matriculados y además no se les impide la posibilidad de presentar una nueva solicitud de licenciamiento.Hay argumentos que señalan que la Ley Universitaria a dejado a alumnos en la calle. Es falso que hay 250 mil alumnos que se han quedado sin continuar estudios, hay una tasa del 78% de estudiantes que son más de 198 mil que tienen una ruta de continuidad estudios, hay 86 mil alumnos que siguen en sus universidades de origen en muchos de ellos ya concluyendo sus carreras, 55 mil aproximadamente se trasladaron a universidades licenciadas y 54 mil egresaron.

¿Qué ocasionaría cambiar la conformación del consejo directivo de Sunedu?

Nuestra opinión técnica es que constituye un serio peligro de minar la autonomía de la Sunedu porque implicaría incluir en el consejo directivo de representantes de las universidades lo cual es lo contrario al espíritu de la reforma y lo que al Tribunal Constitucional ha señalado antes de la aprobación de la ley universitaria (...) que representantes de universidades participen de Sunedu sería un retroceso a esta etapa que ya fue superada.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Pedro Castillo asegura que agotará todas las vías legales para cambiar la Constitución

En Junín, la familia León Untiveros ha venido conversando con varios parlamentarios para impulsar estos dictámenes y beneficiar a la universidad que tienen que es la UPECEN, ¿Cómo ven el trabajo que han estado haciendo con más de una veintena de congresistas?

Tenemos conocimiento de muchas falacias que están propalándose sin fundamento acerca del proceso de licenciamiento institucional y desmentimos esas afirmaciones, el licenciamiento institucional es estrictamente técnico transparente a cargo de profesionales del más alto nivel, el trabajo técnico realizado no ha priorizado ningún tipo de universidad y el resultado de la evaluación de universidades de todo tipo públicas, privadas asociativas fueron licenciadas. En el caso de la Universidad Peruana del Centro no es necesario la aprobación de ningún proyecto de ley para que vuelva a presentar este proceso de licenciamiento. Recordar que la UPECEN solicitó la ampliación de plazo de cese hasta el 27 de setiembre de 2025 y se le ha otorgado esta ampliación de plazo de cese, por tanto, puede concentrar sus energías en presentar la documentación que sustente el cumplimiento de condiciones básicas de calidad. Conocemos de estos acercamientos que hay entre algunas universidades y congresistas y lo que podemos decir técnicamente es que existe esa posibilidad de que puedan volver a presentar la solicitud en el marco de un proceso de licenciamiento para universidades nuevas en condiciones básicas diferentes a las que se han planteado, tienen un nivel de exigencia mayor pero tampoco representan requisitos que no se puede cumplir

En la región Junín, ¿hay universidades que estén actualmente en este proceso de licenciamiento?

Está por ejemplo Alas Peruanas, entiendo que tienen una filial en Huancayo, habría que ver si dentro de la solicitud ha informado que está prestando servicio en esta filial.