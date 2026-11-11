Se despidió de su familia en Jauja a inicios del mes de abril de este año. Les contó que un amigo de su “promoción” le había conseguido una atractiva propuesta laboral en Rusia como personal de seguridad y resguardo en una base militar. Sin pensarlo dos veces, aceptó y viajó, sin imaginar que se había convertido en una víctima más del reclutamiento ilegal para ser enviado a combatir en la guerra.

Le informan del deceso

Fuentes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmaron el fallecimiento del reservista jaujino Juan Pablo Rivera Saldaña (52). Su nombre figura en la lista de compatriotas que han fallecido durante el mes de julio y agosto; sin embargo, debido a los procedimientos rigurosos con el gobierno ruso y tratarse de un tema sensible, recién hace dos semanas su cadáver pudo ser reconocido por uno de sus familiares.

De acuerdo a la información proporcionada por este medio, tras su reclutamiento, Juan Pablo estuvo al mando de un pelotón en la ciudad de Donetskh, la zona más crítica de la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante el conflicto, los combatientes del ejército ruso fueron aniquilados por un enjambre de drones. Días después su cadáver pudo ser recuperado y sepultado en un cementerio local.

Sus familiares refirieron que tres meses después de haber emprendido este peligroso viaje, perdieron todo tipo de comunicación. Ya no llamaba ni enviaba mensajes de texto. Poco después se enteraron de que “Pocho” Pinto, la persona que le había ofrecido el trabajo, fue detenido por el Ministerio Público tras ser acusado de trata de personas agravada con fines de explotación laboral. Es decir, se habría encargado de reclutar con engaños a muchos compatriotas ofreciéndoles sueldos atractivos para trabajar en lugares fuera de la zona de combate.

Por el momento los familiares no se han pronunciado oficialmente; sin embargo, se supo que vienen tramitando con el gobierno peruano la repatriación del cuerpo de Juan Pablo para darle una cristiana sepultura en su tierra natal, Jauja.