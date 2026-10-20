La ampliación de la investigación fiscal contra tres funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo por el ataque con fuego contra trabajadores municipales puso bajo escrutinio la documentación que sustentó la intervención en el pasaje Las Casuarinas. Frente a este escenario, el gerente municipal, Joselim Meza, aseguró que la comuna solicitará los informes de las áreas involucradas y entregará a la Fiscalía la información requerida para esclarecer los hechos.

El pronunciamiento se produce luego de que la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín declarara complejo el caso y cambiara la calificación de homicidio simple en grado de tentativa a homicidio calificado en grado de tentativa, mediante la Disposición Fiscal n.° 03-2026-4FPPCH. La investigación comprende a César Justo Ramos Chahuayllo, gerente de Seguridad Ciudadana; Gustavo Quispe Meza, jefe de Operaciones; y Efraín Remuzgo Romero, ejecutor coactivo.

“Las intervenciones de esta naturaleza corresponden al área de Ejecución Coactiva, que actúa en cumplimiento de las medidas emitidas por Desarrollo Urbano”, explicó Meza. Sobre la documentación y la eventual coordinación con la Policía, indicó que los detalles deberán ser informados por el ejecutor coactivo. Según dijo, este le comunicó preliminarmente que había cursado la documentación a las entidades involucradas.

El funcionario sostuvo que, tras el ataque ocurrido el 14 de octubre, la prioridad de la municipalidad fue atender la salud de los trabajadores afectados. Sin embargo, precisó que también se vienen solicitando los informes correspondientes a las dependencias involucradas. Añadió que la Fiscalía ya notificó a funcionarios y pidió el expediente completo de la ejecución, que deberá ser remitido dentro de los plazos.