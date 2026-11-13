Stany Aguilar, actual alcalde de San Jerónimo de Tunán, cuestionó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de proclamar a Emma María Aguilar Ramírez como alcaldesa electa para el periodo 2027-2030, en lugar de reconocer su pretensión de asumir el cargo por sucesión.

Durante un pronunciamiento público, sostuvo que el organismo electoral admitió inicialmente su candidatura como primer regidor y que, después de las elecciones, modificó los criterios para definir quién debía asumir la alcaldía.

“Las normas y las leyes no pueden ser retroactivas en lo absoluto”, manifestó, visiblemente incómodo con la decisión. Añadió que, si correspondía aplicar nuevos criterios, estos debieron considerarse para las elecciones del 2030.

Se defiende

El burgomaestre defendió que su postulación fue a la primera regiduría y no una candidatura para reelegirse como alcalde. Argumentó que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que, ante la ausencia del burgomaestre, corresponde asumir al primer regidor. Asimismo, indicó que evalúa presentar recursos ante las instancias correspondientes y que, de no obtener una respuesta favorable del JNE, podrían acudir al Poder Judicial.

“Están vulnerando los derechos constitucionales de una gran parte de la ciudadanía que ha elegido, que tiene ese derecho fundamental de poder elegir a sus autoridades”, reclamó. Incluso cuestionó que las decisiones electorales puedan estar motivadas por intereses personales o políticos: “No permitir que ninguna institución, tal vez por un tema personal, por un tema político que hayan tenido con una autoridad de Lima, pueda perjudicar a todo el resto”, expresó.

Aguilar también rechazó que su candidatura haya sido una estrategia para conseguir una reelección encubierta y sostuvo que fue la población la que respaldó a su agrupación política.

“Estamos hablando del futuro y el desarrollo de un distrito, de una población. Yo no pretendo tampoco ser un alcalde en las sombras”, señaló. No obstante, aseguró que respetará la decisión final y que, si no consigue asumir la alcaldía, trabajará desde el cargo de regidor.