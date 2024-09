Un padre de familia identificado como Isaías Cipriano Calderón Ricse (42) falleció este último viernes en la provincia de Satipo cuando trabajaba realizando faena en la iglesia pentecostés Jesucristo de Río Alberta, en el distrito de Río Negro.

“De un momento a otro se fue mi esposo, fui al hospital y no lo encontré, estaba en la morgue. Yo le dije que no me deje”, contó su esposa, Teófila Apolinario, quien el viernes estuvo trabajando con Isaías en la iglesia, ella se fue a recoger a sus hijos y cuando regresó le dieron la lamentable noticia.

Isaías Cipriano trabajaba como albañil, y estaba apoyando a la iglesia con algunos trabajos, solo le faltaba instalar el inodoro y había invitado a toda su familia a la iglesia después de terminar su trabajo, sin embargo, por la tarde encontró la trágica muerte.