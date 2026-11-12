Un lamentable accidente de tránsito cobró la vida de Fortunato Martínez Mendoza (76), un conocido trabajador ambulante que fue atropellado por una camioneta en la avenida Antonio Raymondi Sur, frente al colegio Pamer, en la ciudad de Satipo.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de color rojo y de placa N.° P2B-924 era conducido por Jean Fabián (35), quien quedó detenido por la Policía Nacional por el presunto delito relacionado con este accidente de tránsito con consecuencia fatal.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad del sector, material que resultará clave para las diligencias correspondientes y el esclarecimiento de las circunstancias exactas del impacto.

Pese a la rápida intervención de los equipos de auxilio y su traslado de emergencia al Hospital Manuel Higa Arakaki, el adulto mayor no resistió la gravedad de las lesiones y falleció. Según se conoció, don Fortunato empujaba su pequeña carreta con golosinas —las cuales ofrecía diariamente en las puertas de los colegios a los estudiantes— y se dirigía rumbo a su vivienda para almorzar cuando ocurrió la tragedia.

El suceso ha generado profunda consternación entre los vecinos, escolares y comerciantes de la provincia de Satipo, y vuelve a poner en evidencia la urgente necesidad de respetar los límites de velocidad y conducir con responsabilidad para evitar más pérdidas humanas en las vías.