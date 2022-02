Un mototaxista de la empresa de transportes Unión en la provincia de Satipo, denunció que fue victima de secuestro departe de delincuentes extranjeros que le pusieron una bolsa en la cabeza y lo ataron con trapos para llevarlo al monte y arrojarlo a la vía para llevarse su unidad.

Según narró el hombre del volante, quien se identificó como Rubén pero para evitar represalias pidió guardar la reserva de sus apellidos, el hecho ocurrió el domingo a las 20:00 horas cuando realizaba sus labores en rutas de la zona urbana con su motocar de placa 6102-DS en la ciudad de Satipo y un joven subió pidiendo una carrera del puente Pasarela hasta la altura de la Base de Satipo, “Allí aparecieron cinco venezolanos con arma de fuego, me encañonaron, me taparon la cara con una bolsa y me amarraron las manos mientras me amenazaba de muerte”; señaló.

Tres de los delincuentes se subieron a la motocar y al transportista lo pusieron en la parte trasera, dos se pusieron lado al lado de la víctima y el tercero conducía para llevarlo hasta la altura del puente Mirador entre los matorrales donde lo mantuvieron durante dos horas hasta que llegaron sus cómplices en una moto lineal para luego darse a la fuga.

“Mi motocar no costaba 3 mil o 4 mil soles, estaba valorizada en 10 mil soles, se han llevado además mi celular y 150 soles producto del trabajo del día”, dijo el agraviado.

Pidió a las autoridades capturar a los ladrones que asegura, tenían acento venezolano. Además se quejó que ayer hubo apagón lo que ayuda a la delincuencia.