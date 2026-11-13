El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chanchamayo proclamó oficialmente a César Leónidas Ruiz Cuba como alcalde electo de la Municipalidad Provincial de Satipo para el periodo 2027-2030, tras confirmar los resultados de las Elecciones Municipales 2026.

La autoridad electoral determinó que la organización política Alianza para el Progreso (APP) obtuvo la mayor votación en la provincia, por lo que le corresponde asumir la conducción del gobierno municipal durante los próximos cuatro años.

La proclamación se realizó en cumplimiento del artículo 23 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, que establece el procedimiento para reconocer y proclamar a las autoridades elegidas mediante voto popular.

César Ruiz asumirá la alcaldía en enero de 2027

La proclamación también aclaró la situación de la candidatura provincial de Alianza para el Progreso, luego de que durante la campaña electoral se promoviera públicamente la figura de Iván Cisneros como aspirante a la alcaldía de Satipo.

Sin embargo, el organismo electoral reconoció oficialmente a César Leónidas Ruiz Cuba como la autoridad electa para el siguiente periodo municipal.

La nueva gestión iniciará funciones en enero de 2027 y tendrá a su cargo la administración provincial, así como la atención de las principales necesidades de los distritos y comunidades de Satipo.