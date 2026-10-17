La práctica de paracaidismo se realizaba en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo. El agente fue auxiliado y trasladado a un establecimiento de salud.

Según la información preliminar, el paracaidista descendía con su equipo cuando una ráfaga de viento lo habría desviado de la zona de aterrizaje prevista, llevándolo hacia el área urbana, cerca de la avenida Pangoa. Durante el descenso, habría hecho contacto con cables de energía eléctrica.

El incidente fue registrado por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre lo ocurrido y colaboraron con la atención de la emergencia. Personal de rescate de Los Sinchis también acudió para auxiliar al efectivo.

Posteriormente, el policía fue trasladado en ambulancia al hospital de Satipo para recibir atención médica. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre su estado de salud.