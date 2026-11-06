Un pichón de elanio plomizo (Ictinia plumbea) volvió a su hábitat natural después de permanecer cinco semanas bajo el cuidado de especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), quienes lograron recuperarlo tras ser encontrado en una chacra de la selva central.

El ave fue hallada cerca de un árbol caído en el sector Fundo Santa Catalina, distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo. Su rescate fue posible gracias a un ciudadano que reportó el caso mediante la plataforma Alerta Serfor.

Tras recibir el aviso, especialistas de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Selva Central acudieron al lugar, evaluaron las condiciones del ejemplar y dispusieron su traslado a la sede institucional de Satipo para iniciar su rehabilitación.

Recibió alimentación especial durante cinco semanas

Durante su recuperación, el pichón recibió una dieta basada en carne de ave, complementada con vitaminas y minerales para favorecer su crecimiento y fortalecer sus huesos.

Los especialistas también aplicaron medidas para evitar que el animal desarrollara apego hacia las personas, una condición conocida como impronta conductual, que podría dificultar su supervivencia al regresar a la naturaleza.

Asimismo, realizaron controles constantes de su peso y desarrollo físico hasta comprobar que reunía las condiciones necesarias para ser liberado.

Finalmente, el ejemplar fue trasladado a una zona adecuada del sector Santa María, en el distrito de Coviriali, provincia de Satipo, donde fue devuelto a su entorno natural.

Piden reportar animales silvestres en peligro

Tras la liberación, el Serfor destacó la importancia de la participación ciudadana en el rescate y conservación de la fauna silvestre, especialmente cuando se encuentran animales heridos, desorientados o en situación vulnerable.

La institución recordó que estos casos pueden reportarse a través de Alerta Serfor, mediante el WhatsApp 947 588 269, adjuntando fotografías, videos y datos precisos sobre el lugar del hallazgo para facilitar la intervención de los especialistas.