La Sucamec detectó irregularidades que involucran 131 armas de fuego en Junín y Pasco, evidenciando la urgencia de reforzar la fiscalización de armamento civil para evitar su desvío al crimen ilegal. Esta labor se suma a una propuesta del ministro del Interior, César Astudillo, para limitar el registro de armas de caza, deporte y colección.

En Satipo (Río Tambo), la Sucamec y la PNP intervinieron por 84 armas (77 carabinas y 7 pistolas) registradas a nombre de tres hermanos con licencias canceladas. Los titulares cuya identidad está en reserva manifestaron no tener el armamento en su poder, detectándose una presunta transferencia a terceros. El caso ya está en manos de la Fiscalía de Satipo.

Región Pasco

En Pozuzo (Pasco), se programó una inspección a José Luis Sánchez, titular con licencia cancelada que registraba 47 armas. Tras la notificación, el usuario internó 15 armas en la sede central de la Sucamec en Lima.

La Fiscalía de Oxapampa dispuso continuar con la incautación de las armas restantes y peritar las entregadas para determinar si fueron usadas en delitos.

La Sucamec, liderada por Eswin Manay, continuará articulando acciones con la PNP y la Fiscalía.