​Se finge enfermo y roba más de S/.6 mil cuando le iban a poner inyección 

Síguenos en Facebook

Dijo que tenía infección estomacal y para hacer más verosímil su actuación, incluso salió de la farmacia a la que le había “echado el ojo” y fingió varias arcadas.

Apenas salió el último cliente, el “enfermo” que ya había pedido la aplicación de una ampolla, volvió a entrar. Sin sospecharlo, la joven vendedora de 26 años, lo hace ingresar al ambiente de aplicación de inyecciones y el asalto comenzó.

ROBO. Eran apenas las 7:00 p.m. En la farmacia, cuyos propietarios prefirieron reservar su ubicación, las doce cámaras de seguridad lo captaron todo.

Mientras el ladrón amordazaba, cubría el rostro y enmarrocaba a la técnica en enfermería; los clientes no dejaron de ingresar al local. Incluso se quedan esperando seis minutos, hasta que el delincuente sale y les dice que no hay atención. Esto lo repite una vez más con otro grupo de clientes. En 30 segundos más, sale del cuarto de inyecciones y se asegura de que no hay nadie. Lo primero que hace es revisar la mayoría de cajones ubicados cerca a la caja y el agente BCP del establecimiento.

“Del agente se llevó cinco mil soles y de la farmacia mil”, contó la propietaria. Pero además el ladrón se dirigió al aparador de exhibición de complementos vitamínicos y retira tres potes del producto más costoso. “Parece que conocía, porque se llevó justo el colágeno que cuesta S/ 150.00”, agregó la dueña.

Toda la operación desde que entra a por la ampolla, le toma menos de ocho minutos y sale por la puerta del mismo cuarto donde dejó a la encargada.

Denuncia. La asustada joven salió con el rostro cubierto con una colcha, una bolsa de mordaza y las manos y pies atados con pasadores. Ella fue ayudada por algunos clientes que llegaron después.

La propietaria formalizó la denuncia en la Comisaría de Chilca y pidió a las demás farmacias reconocer al joven y cuidarse de él. “Espero que la Policía lo capture”, señaló.

PELIGROSO. Según la propietaria. Esta es la tercera vez que la asaltan. Incluso le han robado al medio día y ya piensa en cambiar de rubro.