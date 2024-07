El asesinato de Fernando Huaynates Vargas (21), joven universitario que cursaba el 8° semestre de la carrera de Ingeniería de Minas, en la Universidad Continental, en Huancayo, fue la consecuencia del enfrentamiento de dos bandos que se disputan un terreno en la Urbanización Retamas de San Luis en Palián. A pesar que esto se encuentra en un proceso judicial y todavía no se conoce el fallo, ambos lados quieren tomar posesión.

Ante estas acciones violentas, la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la Unidad de Seguridad del Estado, realizaría denuncias penales contra los dirigentes de cada grupo.

“La Asociación es una sola, pero el presidente indica que son terrenos privados de una cooperativa, pero los vecinos señalan que es área de aporte (...) Quiero informar a los vecinos que ya la Unidad de Seguridad del Estado está formalizando la denuncia contra ambos grupos, porque ellos están induciendo a que se provoque estas consecuencias fatales”, señaló el comisario de Huancayo, comandante PNP Frank Muñoz. Fernando Huaynates Vargas (21), falleció por un impacto de arma de fuego. A pesar que la Policía realizó un barrido de toda la zona no hallaron algún casquillo.

La madre de la víctima, dijo que sería la enamorada de Fernando, la que lo habría llevado a ese conflicto de terrenos donde pereció tras ser baleado. “Todos los días llamo a mi hijo para saber de si comió o no. El día sábado no me respondió el celular; cerca a la 1:00 de la madrugada recibo una llamada de un familiar donde me dio la noticia que había fallecido”, manifestó, Silvia Vargas.

Desde el domingo, la madre estuvo esperando, en los exteriores de la morgue de Hualhuas, que le entreguen el cuerpo de su hijo. Según detallaron faltaba una placa para determinar la ubicación de la bala en su tórax.