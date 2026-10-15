Diversos productores de Tarma, han perdido hasta un 80 % de los cultivos instalados debido a la helada en la madrugada el intenso calor durante el día y la escasez de lluvias que se agudizaron en los últimos 15 días, informó el ingeniero Rubén Pedraza.

Esta situación motivo que ayer los representantes de diversas comunidades campesinas de Huaripampa del distrito de Palca, Chiras de Huasahuasi, Pacchac del distrito de Tapo, San Pedro de Cajas, Huaricolca y Palcamayo, acudan ayer a la Dirección Regional Agraria a fin de solicitar apoyo y asistencia técnica, además de kits veterinarios y foliares para afronar las heladas y otros daños asociados a la variabilidad climática.

Demanda

Durante el encuentro, los representantes comunales expusieron sus preocupaciones y solicitaron el apoyo con maquinaria agrícola, principalmente tractores, para facilitar las labores de preparación de terrenos. Al respecto, se informó que se vienen realizando las gestiones correspondientes para evaluar y canalizar estos requerimientos.

Finalmente, se abordó la situación climática de la región ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, considerando los escenarios de escasez hídrica en algunos distritos y el exceso de precipitaciones en otros, factores que podrían afectar el desarrollo de los cultivos y la actividad pecuaria.