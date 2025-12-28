En la chacra los productores del Valle del Mantaro lloran de impotencia porque sus cultivos de maíz y papa se han secado y se teme que en los meses de enero y febrero no haya mucho que sembrar. En las últimas semanas, el campo ha soportado la helada, granizada intensa, lluvias y un calor insoportable, que no se presentaban en años anteriores.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología colocó a Junín entre las regiones en alerta naranja, por las elevadas temperaturas y escasa nubosidad. Asimismo, han alertado que la radiación ultravioleta puede afectar a la población.

“En Sicaya el cambio climático afectó la siembra de choclo y papa. El maíz estaba con 4 meses a punto de florear y la helada lo quemó, solo queda la panca y la coronta seca, es como un aborto del choclo, prácticamente no habrá mucho que cosechar en enero, febrero y marzo”, comentó Rolando Paredes, productor de maíz. Ahora que no hay lluvia, sufren por la distribución del riego.

Además, señaló que el choclo con el intenso calor está propenso a enfermedades como el puca puncho, que es una maduración prematura. Los cultivos de papa, que estaban en plena floración también se han visto afectados, ya no desarrolla a un tamaño comercial. Cuando, cayó el granizó estábamos desesperados, porque mata el cultivo y ya no crece a un tamaño comercial.

PRECIOS. En el mercado de choclos, el precio subió demasiado se expende a 1.50 soles pero en otros mercados hasta 2 soles. “El precio del choclo está como en época de escasez, este año no hay mucha producción, está llegando poco de Chupaca, Iscos y Huachac”, refirió la comerciante Elena De La Cruz.

Otros productos que han subido de precio son la cebolla china, que en el mercado mayorista cuesta a 3 soles el atado, el brócoli cuesta de 3.50 a 5 soles, lo que escasea también es el poro. El ají amarillo que llega de Lima y el norte está a 12 soles el kilo.

El subgerente de Defensa Civil del Gore Junín, José Vásquez, señaló que los cambios del clima son el producto del cambio climático que afecta a la región Junín y como muestra está el deshielo del Huaytapallana, por eso demandó un cuidado más responsable del medio ambiente. Evitar las quemas innecesarias, no arrojar basura a los ríos y no contaminar y depredar las áreas verdes que aún se observan en la región Junín a diferencia de otras ciudades del Perú, donde ya no hay áreas verdes.

secos Los tallos del maíz.

SENAMHI PUSO A JUNÍN EN ALERTA NARANJA POR CALOR

Sequía hace llorar a productores del valle

Calor intenso, granizada y heladas han devastado la producción de maíz y papa que estaban en floración y se teme que no haya que cosechar en enero y febrero del año 2025

atentos

Monitorean emergencias por calor

“Como plataforma regional de Defensa Civil estamos atentos ante cualquier emergencia que se pueda presentar en Junín, por el momento el sector agrícola es el más afectado. La Dirección Regional Agraria, a través de las agencias monitorea permanente de las áreas afectadas por la falta de lluvias”, dijo el subgerente de Defensa Civil del Gore Junín, José Vásquez.

Papa no tiene buena perspectiva.

Se avecina escasez.