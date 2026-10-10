La región Junín tiene una intención de siembra de 76 mil 240 hectáreas de diversos cultivos para la campaña agrícola 2026-2027, según información de la Dirección Regional Agraria de Junín (DRAJ). Sin embargo, las primeras siembras aún no se han podido realizar debido a la escasez de agua y las altas temperaturas, condiciones que, según el director regional de la DRAJ, Douglas Monroe Avellaneda, están relacionadas con los efectos del Fenómeno El Niño.

RETRASO. “El Fenómeno El Niño ya afecta a la región Junín con la escasez hídrica, es decir, la falta de agua. En el campo, las siembras aún no se han instalado debido al retraso en la temporada de lluvias. En esta época ya se debieron sembrar cultivos de papa, maíz y habas, pero esto no se ha cumplido porque no hay lluvias o estas son muy esporádicas”, manifestó Monroe Avellaneda.

La situación se complica por los incendios forestales registrados en los últimos días y las heladas que afectan a los productores agrícolas de la región.

En el reporte de las agencias agrarias, mencionan que en Mito, provincia de Concepción, las heladas dañaron los cultivos de maíz choclo durante su etapa de crecimiento vegetativo. También se reportaron daños en los sembríos de alcachofa en esta localidad. En el distrito de Orcotuna, resultaron afectados los cultivos de maíz choclo en el sector de Vicso, así como los de papa y arveja de grano verde, informó el director de Información Agraria de la DRAJ, Jesús Ayquipa.

HELADA. Hasta el 3 de octubre, se reportaron 71 hectáreas de cultivos perdidas y 754,6 hectáreas afectadas por diversos eventos adversos. En la provincia de Jauja se registraron 46 hectáreas de cultivos perdidas a causa de las heladas meteorológicas, mientras que en Satipo se reportaron 22 hectáreas perdidas. Asimismo, Jesús Ayquipa, indicó que se reportan 17 incendios forestales y cuatro ventarrones.

Respecto a las superficies afectadas, en Huancayo se registraron 22,5 hectáreas dañadas. Además, se reportaron 11,5 hectáreas de cultivos afectados por enfermedades agrícolas y 11 hectáreas perjudicadas por incendios. En Jauja, las heladas meteorológicas afectaron 720 hectáreas de cultivos, mientras que en Tarma se registraron 12,1 hectáreas afectadas por el veranillo. Desde el 5 de octubre, representantes de la empresa aseguradora realizan las evaluaciones correspondientes para determinar las indemnizaciones a favor de los agricultores afectados.

El retraso en las siembras podría provocar una disminución de la producción y, en consecuencia, el desabastecimiento y el incremento de los precios de los productos agrícolas. Esta situación también afectaría la economía de los productores.

“Al tener un retraso en la siembra, se avizora una escasez y un incremento de los precios. Además, afectará el bolsillo de los productores, generando un problema económico a corto plazo”, señaló el director de la DRAJ, Douglas Avellaneda. La falta de productos de primera necesidad, como papa, maíz, habas y arvejas, podría repercutir en la canasta básica familiar. Frente a este panorama, la DRAJ busca impulsar, mediante inversiones bajo la modalidad de Obras por Impuestos, alternativas como la implementación de biohuertos y geo tanques para las familias, con el objetivo de afrontar los efectos del cambio climático.