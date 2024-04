El Congreso aprobó por insistencia la ley que promueve el ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM) de profesores nombrados interinamente y que fueron cesados o que no rindieron el examen de evaluación docente. “Tiene que ser previa evaluación, en los últimos años, cientos de docentes han ingresado a la CPM aprobando la evaluación, entonces, si el Congreso aprobó por insistencia una norma en beneficio de profesores interinos, tiene que cumplirse el mismo procedimiento. Solo así sería equitativo. Es decir, tienen que rendir su Prueba Única Nacional (comprende comprensión lectora, razonamiento lógico y conocimientos pedagógicos de la especialidad); también cumplir con la clase demostrativa y la entrevista”, manifestó la decana del Colegio de Profesores del Perú - Región Junín, Zulma Surichaqui Limaco.

Análisis

Los profesores interinos no tenían título pedagógico, y en 1984 fueron autorizados a dictar clases debido a la falta de profesionales. No obstante, en el 2012 se dio la reforma magisterial y se les dio un plazo de dos años para que los maestros interinos obtuvieron un título pedagógico y se presentaran al concurso; quienes no lo cumplían quedarían excluidos de la Carrera Pública Magisterial.

Así fue, en el 2014 el Ministerio de Educación (Minedu) contabilizó 14.863 profesores interinos, por lo que se dispuso realizar una evaluación excepcional para que los docentes interinos pudieran formar parte de la CPM ingresando a la primera escala. Pero solo se llegaron a inscribir 5.315 que contaban con título pedagógico. Y de ellos, solo pasaron el examen 546. Es decir, 14.317 docentes quedaron excluidos de la CPM. Ellos son los profesores que ahora volverían a ocupar las plazas de las instituciones educativas públicas.

“El Minedu les dio plazos para que saquen sus títulos profesionales, pero no lo aprovecharon, incluso en las instituciones de educación superior les daban las facilidades de estudiar en vacaciones, pero no lo asumieron. Ahora, hay docentes que han ingresado a la CPM con su esfuerzo y dedicación, mediante los Concursos de Nombramientos Docentes”, precisó la decana del Colegio de Profesores del Perú - Región Junín.

Adelantó que, si no es bajo una evaluación rigurosa, como corresponde, sería injusto y sin equidad profesional. “Estamos en otro sistema de evaluación, queramos o no, nos estamos acoplando para tener un mejor perfil educativo”, dijo Surichaqui Limaco.

Retorno

Según el documento establece que la evaluación excepcional tendrá en cuenta la competencia pedagógica y trayectoria profesional y laboral del profesor. De este modo, al menos 14 mil profesores nombrados interinamente durante la vigencia de la Ley 24029 y retirados del servicio público magisterial podrán presentarse a la evaluación excepcional.

