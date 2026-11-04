En un importante golpe al narcotráfico en Satipo, la Fiscalía Especializada en Delito de Tráfico Ilícito de Drogas de la Selva Central y la unidad policial “Los Sinchis” de Mazamari lograron la incautación de droga, armamento y material explosivo en el distrito de Pangoa.

La intervención, liderada por el fiscal provincial Zenón Javier Vásquez Atoche, se ejecutó el 2 de noviembre de 2026 tras minuciosas labores previas de inteligencia. Las autoridades registraron una vivienda abandonada en el Centro Poblado de San Ramón, donde mafias locales escondían los cargamentos entre rumas de ladrillos.

En el lugar se halló un paquete con 780 gramos de alcaloide de cocaína (PBC), dos pistolas de fabricación artesanal con sus cargadores y 34 municiones. Asimismo, se decomisaron cuatro artefactos explosivos artesanales, dos emulsiones de uso minero, una mecha de seguridad y cuatro fulminantes.

Esta exitosa operación conjunta debilita la estructura económica y logística de las organizaciones criminales que abastecen la zona. Con este decomiso se frena el avance de las redes delictivas dedicadas al comercio ilegal de insumos de alta peligrosidad que amenazan la seguridad de la región.

El fiscal Vásquez Atoche ya dirige las diligencias urgentes e inaplazables para identificar, ubicar y capturar a todos los responsables. La Fiscalía reafirmó su compromiso institucional de erradicar el crimen organizado en toda la Selva Central del país.