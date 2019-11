Sobreviviente relata cómo pasajeros trataban de salir de la combi sumergida en el río

En una cama del hospital Carrión, Carlos Leiva Avila, un joven estudiante de Derecho, siente que la vida le da una segunda oportunidad. El muchacho es uno de los 12 sobrevivientes del accidente, donde una combi repleta de pasajeros se precipitó al río Mantaro y dejó 8 fallecidos.

Testimonio. "Cuando la combi cayó al río Mantaro y estabamos sumergidos en el agua, un señor estaba delante mío yo traté de seguirlo y los demás pasajeros me jalaban de la mochila y la chompa, las tuve que dejar, no aguantaba más la respiración, y la combi se hundía más en el río, saqué fuerzas y comienzo a echar brazo, salgo a flote y a cinco metros veo que a una chica la sacaban las personas, traté de llegar a ese lado, ya no podía entonces un varón estiró la mano y me jaló del brazo, otros me agarraron de la pierna, sentía dolor, pero gracias a esa gente de buen corazón estoy con vida", recordó Carlos Leiva, que iba a Huamancaca Chico a visitar a su abuela.

El muchacho recordó, que el conductor de la combi, primero perdió el control del vehículo, luego se le vaciaron los frenos, chocó contra la vereda y pese a que hizo maniobras para no chocar contra el puente y otro auto, se fue directo al río Mantaro. En ese instante, cogió su mochila a la cual se aferró para no golpearse, mientras que otras víctimas salieron disparados del vehículo.

En el hospital Carrión están hospitalizados Percy Mayta Percy (42) con fractura en las costillas, Netsy Siuce Risalve (27) con fractura en el tobillo derecho, Ivone Baltazar Mellado (20) fractura fémur ozquierdo y Armando Tacunan Machacuay (41) policontuso.