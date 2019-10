Sobrevivientes narran aterradores momentos que vivieron en local Dos Estrellas

Síguenos en Facebook

Los sobrevivientes de la fatídica caída del techo del local "Dos estrellas" luego de una intensa granizada, donde murieron 6 personas y cerca de una veintena resultaron heridos en Huancán, sienten que han vuelto a nacer. Ellos dieron testimonios desgarradores.

Heridos. "El techo se desmoronaba poco a poco, algunos decían se va a caer pero no se movían, los fierros que venían hacia mí fueron contenidos y amortiguados por unas 14 cajas de cerveza que estaban apiladas en una columna, sino me habría dado una estocada final", dijo Oswaldo Sullca Gabriel, que perdió el conocimiento.

Asimismo, recuerda que la gente gritaba y lloraba por ayuda. Uno de ellos era un músico al cual escuchó pedir auxilio pero su voz se apagó. Oswaldo, apenas podía alcanzarlo con la punta del pie, pero ya no daba signos de vida.

Su esposa, la danzante tunantera, Dora Mangualaya, se fue al baño minutos antes de la caída del techo. Cuando retornó buscaba desesperada a su cónyuge, pateaba las calaminas y solo se guiaba por los gritos de Oswaldo, que imploraba: "Sálvame mami". La mujer se despojó de su traje y rampaba hasta que lo ubicó y lo rescató con apoyo de la policía y los bomberos. Luego sacó a su amiga Juana Huamán, otra tunantera herida y los evacuaron al hospital Carrión, donde los atienden pero tienen con que dinero costear sus gastos.

Otra es la historia de Albina Sánchez Turin, que ya había salido del local para irse a su casa, pero volvió a recoger su celular y cartera que dejó olvidado y por eso también terminó herida.

El exalcalde de Pucará, Jorge Camborda era uno de los invitados y quedó en shock cuando vio a su esposa, Esther Minaya, recostada en el suelo. Ella fue evacuada a EsSalud, donde está delicada.

Milagro. Uno de los músico de la orquesta Juventud Huayucachina, Félix Medina, dice que siente que a vuelto a vivir, luego del accidente, donde murieron seis personas. El sobreviviente no tenía ni un razguño. "Yo, no tuve tiempo para salir y decidí protegerme con un colega debajo de la banca, eso me salvó la vida, el señor Unsihuay que avanzó fue impactado por un fierro. Gracias a Dios no tengo lesiones, solo tenía que salvar a mi otro colega que fue alcanzado", relató el músico. Por su parte, Hernán Colonio indicó que cuando escuchó los gritos de la gente y veía que los techos se desmoronaban poco a poco se lanzó hacia el suelo y eso le salvó la vida. Los fallecidos fueron identificados como Alder Unsihuay, Hermilio Cóndor, Hernán Chuco, Gladys Mullisaca, Jaime Olivera y Maruja Cabrera. Los cuerpos fueron retirados de la morgue la tarde de ayer.