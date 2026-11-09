Sport Huancayo conquistó la Ciudad Imperial: venció 2-1 a Cienciano, remontó y recuperó la cima del Clausura. Ahora se alista para una final ante Universitario, en la última fecha y en casa.

Con bailecito y máscara del ‘Hombre Araña‘ Daniel Porozo festejó el gol de la victoria en su encuentro con Cienciano del Cusco. El delantero no ocultó su felicidad al anotar el tanto que volteó el partido a favor de equipo huanca. Porozo destacó la unidad y el esfuerzo del equipo por llegar a la cima de la tabla.

“Fue una victoria muy difícil, pero nos llevamos los tres puntos a casa. La garra, la fuerza, las decisiones que tomamos. Estamos unidos, hicimos las cosas de la mejor manera y se nos dio el resultado”

El “Spiderman” del Rojo Matador se refirió al último partido que deben enfrentar ante los cremas en una final de infarto en tierra huanca.

“Es un gran partido que nos toca, es el último en casa, hacerlo de la mejor manera y qué más feliz que hacerlo en casa. Hemos sido unidos este último partido le doy gracias a Dios por lo que estamos pasando”

La pelea por el torneo

El técnico Richard Pellegrero se perderá ese duelo debido a la suspensión de dos fechas y multa impuestas por la FPF tras cuestionar duramente el arbitraje en el encuentro contra Juan Pablo II. En entrevista con este medio. Pellejero señaló que se trata de un sueño llegar a la última fecha con posibilidades de pelear el torneo.

“La final es totalmente distinta. La final es esto. Hoy podemos decir que tenemos una final el día 22. Yo creo que ese partido es lo que soñaba el hincha, lo que soñábamos nosotros. Tenemos varios días para poder preparar este partido y, bueno, qué mejor que tener una final en nuestra casa, con nuestra gente”, dijo. Destacó que el equipo actual quedará en la historia del club.

La victoria en la Ciudad Imperial

Sport Huancayo dio un golpe de autoridad en el Cusco al vencer 2-1 a Cienciano y mantenerse como líder del Torneo Clausura. El equipo huancaíno remontó el marcador con goles de Javier Sanguinetti y Daniel Porozo, en una noche que encendió la ilusión de su hinchada.