El Banco de la Nación, este próximo 27 de enero cumple 59 años de aniversario institucional. Antes de eso, sus inicios fueron como una Caja de Depósitos y Consignaciones, hasta que el año 1966 se convirtió en el actual Banco de la Nación.

El jefe de la Subgerencia Macro Región III del Banco de la Nación con sede Huancayo, José Eduardo Constantini, nos cuenta cómo se dio la evolución de esta entidad desde su inicio y las utilidades que actualmente dispone para la población peruana.

¿El Banco de la Nación cumple solo 59 años? Empezamos como una Caja de Depósitos y Consignaciones, y desde el año 1966 pasamos a ser Banco de la Nación. Si contamos toda la historia desde que era caja, tendríamos más de 120 años, eso es lo que nos hace sentir en una entidad con mucha experiencia para atender a toda la población.

¿Cuál es la diferencia? Cuando éramos caja, era más tema de recaudación, pero al pasar a banco, iniciamos con las cuentas de ahorros, giros, depósitos, hasta que llegamos a la modernización en la actualidad.

¿Cuánto ha cambiado el BN en estos años? Las personas mayores tal vez todavía recuerden el cómo era antes. Nosotros iniciamos con un cuadernillo o libreta de ahorros donde se anotaba el dinero que tenía cada uno de los clientes. El 100% de las atenciones se hacían solo en ventanillas. Hoy en día ya contamos con un sistema y otorgamos tarjetas. Actualmente solo el 9% de las operaciones se hacen en el banco, el 91% restante se hacen a través de los agentes o el aplicativo Págalo.pe, donde ya son utilizados por los clientes, sin necesidad de ir al banco.

¿Se incrementaron agencias? Solo en Huancayo tenemos más de 600 agentes donde se realizan transacciones, a nivel de la macro región, que son Junín, Huancavelica, Pasco y Huánuco, tenemos más de 2300 agencias donde la población puede acudir a realizar sus transacciones.

¿Está permitido que los agentes cobren comisiones? El banco les paga a cada uno de los agentes que se tiene en tiendas u otro. Por eso precisamos que los clientes no tienen que verse perjudicados con eso, ahora, si hay casos donde intenten cobrar comisiones por alguna transacción, lo pueden reportar ante nosotros para suspender a esa agencia.

¿Cómo evitar colas en fechas de pago de Pensión 65? Ahora los cobros de Pensión 65, se pueden hacer en las mismas localidades. Nosotros hicimos convenios con las municipalidades para que con el presupuesto que tiene por el Foncomún y otros, puedan realizar el pago a la población de su distrito. Nosotros también otorgamos tarjetas a los usuarios de Pensión 65, para que ellos puedan usarlo retirando dinero o pagando sus compras en el agente que se encuentre cerca a su vivienda.

¿Qué medidas para evitar suplantaciones? Ahora también se pueden descargar el aplicativo del Banco de la Nación, pero para las afiliaciones, los ciudadanos tienen que venir de manera presencial, para que se le pueda habilitar con su biométrico y otros, de lo contrario no se habilita. Las medidas de seguridad que adoptamos son altas, porque no solo tenemos que rendir cuentas a la SBS sino también al Estado.

¿Qué cantidad de usuarios se tiene? Solo en en la macro región Huancayo, el 2024 registramos más de 29 millones de transacciones. A nivel nacional registramos un promedio de 300 millones.

¿El BN solo puede otorgar préstamo a trabajadores del Estado? También podemos otorgar préstamos a los que no estén en el sector Público, pero tiene que ser en localidades donde no se encuentre otro banco, porque los intereses del BN es mucho más bajo que los privados. En el valle del Mantaro, por ejemplo podemos otorgar a ciudadanos de Chupaca, porque ahí no hay presencia de otros bancos.