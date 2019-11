Sujeto mata a yerno al hallarlo libando con su pareja

Síguenos en Facebook

"El 'Chino' me está buscando" le dijo Yersi Espinoza Zuñiga (20) a su conviviente, una jovencita de solo 16 años, cuando llegó a la 1:00 de la madrugada. Luego le habría dicho para ir a una fiesta de cortamonte pero como la adolescente se negó el hombre salió solo. "Yo le dije no salgas y cuando insistió le dije vete solo si quieres pero yo no voy, luego me llamó y me dijo: 'estoy en la casa de tu mamá y ya no supe más. El 'Chino' le tenía 'hambre' porque (Yersi) defendía a mi mamá cuando la golpeaba", señaló la menor entre lágrimas. Fue un personal de seguridad quien casi al amanecer de ayer, informó a la Policía que una mujer pedía auxilio en la esquina de los jirones Ciro Alegría y Asháninka en Pampa del Carmen .