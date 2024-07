Terrible. El sábado estuvieron en Huancavelica acompañando a la Diva de la Tunantada, Susan del Perú; el domingo se presentaron en el local el “Sicainito” de Oxapampa y la madrugada de ayer se dirigían a la capital para amenizar un cumpleaños en el local Samay Huasi. Pero, la tragedia se les cruzó en el camino y la mitad de la orquesta perdió la vida en un abismo.

El reloj marcaba las 04:30 horas de la madrugada del lunes 22 de julio, cuando el despiste y volcadura de un bus en la carretera central Tarma-La Oroya a la altura de Cochas dejó nueve fallecidos (ocho en el lugar del accidente y uno en el servicio de emergencia del hospital de Tarma). El bus Tours Travel Tumi de Oro de placa B0F-958 -un vehículo que no estaba autorizado para transitar por dicha vía nacional, ya que realiza servicio interprovincial de Huancayo a Jauja- llevaba a los músicos de la famosa orquesta “Antología del Folklore” que radican en Lima pero tenía integrantes de Tarma y Huancayo.

TESTIMONIO.

El músico sobreviviente Brayan Blancas, dio un testimonio desgarrador en redes sociales. “Yo salí volando por la ventana, me desmayé y cuando recobré la consciencia, me armé de valor y con la mano fracturada y la rodilla golpeada fui a auxiliar a mis colegas. Al acercarme al bus encontré a Rolando Huaccho (finado), aún estaba caliente, le di los primeros auxilios le hice RCP, no reaccionaba. Lloré y grite desconsoladamente, no pude hacer nada, mientras el colega Andrés estaba botado más allá, luego encontré aplastado al colega Martín Monzón, no podía hacer fuerza y camine entre las espinas buscando abrigo para los colegas”, relató el convaleciente.

Acotó que se habían desbarrancado unos 200 metros y en la primera vuelta el bus botó a varios y fallecieron unos 4 músicos. Otro colega de nombre Pepe estaba consciente pero estaba aplastado por la carrocería del bus.

Además relató que la Policía llegó a auxiliarlos una hora después. El sobreviviente Bryans Blancas, lamentó la falta de personal capacitado en el hospital de Tarma, para atender una emergencia de tal magnitud.

Afirmó que a su colega, no le dieron atención inmediata para salvarle la vida y falleció en el hospital. Agregó que el resto de heridos fueron tratados de manera déspota. Acusó a una enfermera de haber gritado a los heridos y referirse a ellos con frases humillantes.

Tiraron la casaca de mi colega Rolando Huaccho, le dije a la señora que era de mi amigo y lo tiró como cualquier trapo”, exclamó en medio del llanto y le pidió a un amigo recoger la casaca. El herido ayer por sus medios tuvo que llegar hasta Huancayo, para seguir tratamiento para las fracturas que lo aquejan y que no tuvo atención en el hospital de Tarma. Otro de los músicos que salió ileso, Gilmer Diego Venturo con lágrimas en los ojos narró lo que ocurrió durante la madrugada.

“Yo me encontraba durmiendo y me desperté con los gritos. Desesperados pedían auxilio. No sé cómo aparecí a 50 metros de la pista y vi a mis compañeros muertos regados, pero ya sin vida”.

Entre las víctimas mortales se encuentran: Ricardo Trujillo, Rolando Huaccho Jacinto, Jhon Poma, Martín Monzón, Jaime Curí, William Fabián, César Cárdenas, Jaime Curi y el chofer Hugo Rosales Poves.

Los heridos llegaron al hospital trasladados por el SAMU. Entre ellos están el conductor Rubén Ramos de la Cruz (38) y los músicos Andrés Alberto Rivera Sánchez (33), Omar Rodríguez Solórzano (29), Iván Leonel Curí Pérez (30), Elmer Misari Tumialan (52), Brayan Blancas Yapias (43), Jesús Brayan Barzola Gutierrez (24), Erick Jesús Rau Mallma (36), Nolberto Cochachi Rosales (38) el jaujino Jhojan Waldir Molina Carhuancho (30) Omar Valdivia Sosa (54), Diego Venturo Gilmer (34) y Pepe Lima.

Ricki Reyes Córdova (33) natural de Tapo en Tarma, falleció en el hospital. Los heridos tienen TEC grave, fracturas y lesiones severas en diversas partes del cuerpo.

Tras el levantamiento de los cadáveres, los familiares esperaron varias horas para recoger los cuerpos en la morgue judicial, esto ocurrió por la ausencia del médico legista, hasta después de las 5 de la tarde. Al único médico legista le tocaba descanso y tras la emergencia lo llamaron y llegó al promediar las 4 de la tarde. La Policía resguardaba a Rubén Ramos De La Cruz, chofer del bus Tumi de Oro porque será detenido por presunto homicidio culposo.

SUEÑO MORTAL. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú, se presume que el accidente haya sido por el sueño y cansancio del conductor. El vehículo se despistó en una curva y rodó aproximadamente 80 metros.

“El maestro del saxo”, así era reconocido, el músico fallecido Rolando Huaccho Jacinto, que tocaba de manera magistral el instrumento y que se puede ver en las redes sociales, como el último recuerdo de su talento e interpretación. Se conmovía tanto al punto de brotarle unas lágrimas, como se aprecia en un vídeo de las redes sociales.