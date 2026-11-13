Un grave incidente se registró la madrugada del jueves 12 en la Carretera Central, tramo Tarma-La Oroya. A la altura de la cumbre, sector de Huacapo, un bus interprovincial de la empresa ECO sufrió un desperfecto mecánico que lo dejó varado en plena vía nacional.

La unidad había partido de Lima a las 11:00 p. m. con destino a Tarma. Tras la falla, los pasajeros quedaron abandonados a su suerte, obligados a soportar las severas inclemencias del clima y las temperaturas gélidas propias de esa zona altoandina.

Visiblemente mortificados, los viajeros intentaron comunicarse con sus parientes y con los directivos de la empresa de transportes para exigir auxilio. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron en vano debido a la nula cobertura telefónica y de internet en ese tramo de la sierra.

El perjuicio

Mientras tanto, la angustia crecía en el Terminal Terrestre de Tarma, donde decenas de familiares aguardaban sin noticias el arribo del vehículo. Muchos de los afectados eran comerciantes que viajaban con urgencia para abastecer y participar en la tradicional Feria de los Jueves.

El hecho evidencia una presunta falta de mantenimiento preventivo de la flota y de protocolos de emergencia ante fallas en rutas de extrema altitud. Ante este tipo de emergencias, la Sutran recomienda portar equipos de radiocomunicación en zonas sin señal, mientras los afectados exigen la intervención de Indecopi por la vulneración a sus derechos.