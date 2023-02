Una cámara de seguridad de una botica lo delató. El trabajador que recogió una bolsa con dos mil soles que se le cayó a una pareja, fue intervenido en un hospedaje.

Al verse descubierto, el peatón, de 57 años, confesó que cogió el dinero que estaba en la vereda y que se lo gastó pagando su alojamiento y otras deudas. “Yo no lo saqué de su bolsillo, se le habrá caído, me lo encontré en el piso, yo no lo he robado”, comentó nervioso y tuvo que entregar los 930 soles que le quedaba.

La tarde del viernes, Nelson Llano Q. (33) y Elizabeth Llalli V. (27), pidieron apoyo a los policías de Tránsito.

Los esposos, angustiados, dijeron que fueron a realizar un depósito a un agente de la Av. Ferrocarril y Jr. Huánuco y al salir dejaron caer dos mil soles. Inmediatamente, con ayuda de las cámaras de videovigilancia se observó que un varón recogió el dinero y se marchó.

Los efectivos de tránsito ubicaron a Félix Ospina (57), en el hospedaje de la cuadra 10 de la Av. José Olaya, en Huancayo, donde descansaba luego de gastar el dinero.

Félix ocupaba una habitación del cuarto piso; al principio negó todo, pero ante el vídeo, aceptó que el dinero estaba en el piso y lo recogió. Asimismo, reveló que gastó parte del dinero en su pensión, en su alojamiento y otros.