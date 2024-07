El Gobierno Regional de Junín enfrenta cuestionamientos por no actualizar correctamente su Portal de Transparencia Estándar (PTE) desde junio del 2023. La omisión es particularmente notable en las secciones de viáticos y pasajes, las cuales no han sido actualizadas. La falta de actualización no solo afecta la información sobre viáticos y pasajes, sino también otros aspectos como datos del personal y la contratación de bienes y servicios. Este incumplimiento vulnera el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información pública.

El PTE es una herramienta crucial para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. Facilita el acceso a datos sobre el uso de recursos públicos y la gestión institucional, incrementando así los niveles de transparencia y confianza en las entidades públicas. La información publicada en el PTE tiene carácter y valor oficial, por lo que cada entidad pública es responsable de su registro y actualización.

La consejera Kelly Flores ha sido una voz crítica sobre este tema. “Advertí que se había incumplido la Ley de Transparencia y eso se ha trasladado a la Contraloría, generando un acuerdo regional”, señaló Flores. “Si un gobierno regional no informa, es corrupción, pues se está ocultando información. Este es el cuestionamiento. A pesar de la existencia de un acuerdo, como muchos de los acuerdos, porque somos una de las regiones con mayor productividad en términos de acuerdos, pero no terminan implementándose en el ejecutivo.”

Los funcionarios y servidores públicos que no cumplan con las normativas del PTE pueden ser sancionados por la comisión de una falta e incluso ser denunciados penalmente. Kelly Flores insiste en la necesidad de acciones más firmes. “Lo que corresponde ahora es denuncias por omisión de funciones y debemos saber en qué va la intervención de la Contraloría”, añadió.

La actualización del PTE es vital para asegurar la transparencia y evitar actos de corrupción dentro del gobierno regional. Con la intervención de la Contraloría y el impulso de consejeros como Kelly Flores, se espera que se tomen las medidas necesarias para corregir estas omisiones y garantizar un manejo transparente de la información pública en Junín.