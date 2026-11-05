El director del hospital El Carmen, Christian Matamoros manifestó que existe un avance de más del 50% en el mantenimiento de los techos del antiguo nosocomio. Pese a ello las inundaciones y filtraciones no cesan, como ocurrió el último domingo en el área de hospitalización de neonatos.

Además, acotó que tras la inundación del servicio de farmacia y del área de intermedios en neonatología, el Ministerio de Salud (MINSA) asignó un presupuesto de un millón 90 mil soles para mantenimiento, que se utilizará desde hoy.

El funcionario, no precisó cuanto se ha invertido en el mantenimiento, pero indicó que son partidas de 30 mil a 40 mil soles, pero no tiene un total del monto que se ha invertido.

alerta. Ante las inundaciones, señaló que la solución es la entrega del nuevo hospital que se construye en la avenida Calmell del Solar, que está al 90%, que sería entregado a fines de diciembre.

“En un local antiguo de 179 años, la solución es el nuevo hospital que tiene el 90% de ejecución física, el Gobierno Regional de Junín, nos tiene que entregar el hospital antes que culmine el año 2026, a fines de noviembre o diciembre, mientras hemos avanzado con más del 50% del mantenimiento de los techos del antiguo hospital empezamos en consultorios y ahora continuará en las áreas de hospitalización”, mencionó.

Respecto al traslado del nuevo hospital, señaló que una vez que se entregue la obra en noviembre o diciembre, tomará varias semana el proceso de la marcha blanca, para lo cual, el personal de los diversos servicios se trasladan para verificar que están bien los equipos.

“La resolución para el inicio de la marcha blanca se encuentran en la actualidad en opinión técnica y a la espera de la respectiva resolución”, concluyó. Ante las emergencias que se suscitan, acotó que acude de inmediato.