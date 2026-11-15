El incremento del precio de los combustibles también golpea a los pequeños agricultores de Junín, quienes deben destinar más dinero al transporte de sus cosechas hasta los mercados de Huancayo. David Melchor, productor de la comunidad de Patala, distrito de Pucará, contó que el costo del flete ha aumentado y afecta sus ganancias.

“Nos está afectando a nosotros prácticamente el pasaje, el flete. Ahora estamos invirtiendo más de lo que antes, casi el doble”, señaló.

El mayor costo de traslado coincide con los precios que se manejan en los principales mercados, centros comerciales y mercados mayoristas de la ciudad donde el saco de arroz de 10 kilos se comercializa entre S/40 y S/45, mientras que los sacos de 50 kilos presentan precios que varían entre S/180 y S/200, dependiendo de la marca.

Frente a estos valores, en la feria “Del campo a tu mesa”, realizada en Chilca, se ofreció el saco de arroz de 49 kilos a S/169 y el kilo de papa nativa a S/1.50, cuando en los mercados este último producto puede alcanzar entre S/2 y S/3.

Diógenes Sánchez, jefe de Agromercado Junín, explicó que estas ferias buscan eliminar la intermediación y generar oportunidades para la agricultura familiar, pese a que los productores también deben asumir mayores gastos de transporte.

“Ellos pueden de manera directa vender sus productos al público consumidor”, indicó. Agregó que las ferias permiten ofrecer precios promocionales y beneficiar tanto a los agricultores como a las familias.

“Es una gran diferencia en los precios que se ofrecen”, sostuvo añadiendo que seguirán organizando este tipo de actividades.